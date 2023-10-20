求肝｜58歲好丈夫急性肝衰竭　未來兩星期成關鍵　妻盼望一個奇蹟

好丈夫急求肝。58歲的黎景峰，今年7月確診急性肝衰竭，急需進行換肝手術，惟其太太年逾60歲捐肝被拒，兒子也因身體問題不適合。黎太今日（20日）表示，丈夫任痛症師數十年，過去幫助不少病人恢復活動能力，平日經常做義工，疫情時更不時到醫院送贈物資。她稱丈夫入院後已等候肝臟3個月，醫生指未來兩星期若未能換肝恐危在旦夕，冀有B型血有心人捐肝，給予丈夫一個奇蹟。



58歲的黎景峰（左）今年7月確診急性肝衰竭，急需進行換肝手術。其妻（不在圖中）稱丈夫入院後已等屍肝3個月，醫生指未來兩星期若未能換肝恐危在旦夕，

黎太表示，丈夫原患有乙型肝炎，他染新冠肺炎康復後，一直感到疲憊，更經常生病，不時有中暑的感覺。今年7月，黎先生往威爾斯親王醫院求診，方知確診急性肝衰竭，醫生更將他轉介至瑪麗醫院治療。

黎太表示，醫生指黎生急切需要換肝手術，入院以來已等候肝臟三個月，期間也曾經出現合適的離世者肝臟，但因排在第二順位，最終落空。她稱，醫院告知親屬，倘未來兩星期未能換肝的話，丈夫恐捱不住，生命危在旦夕。

她說，雖然想捐肝但因已年滿60歲被醫院拒絕，兒子也因身體問題不適合。她稱丈夫現時因病已失去自理能力，長時間臥床，病痛令他說話不清、精神不佳，「令佢味覺怪怪哋，都唔肯食嘢。」

黎景峰現時在瑪麗醫院留醫。（資料圖片）

黎先生任職痛症治療師已有幾十年，黎太形容丈夫熱愛其工作，對病人盡心盡力，幫助過無數病人，曾幫助扭毛巾也無力的病人重拾正常生活，也協助過用行動不良的病人脫離拐杖。

黎生長年在背囊放着一個急救箱，只為隨時在路上幫助需要救助的人。黎太更說，黎生平日熱愛做義工，新冠疫情期間，更經常往醫院派發物資，「佢想盡一份微薄嘅力量……點解係佢……真係希望有奇蹟。」黎太希望有合適捐贈者，可與醫院聯絡，賦予丈夫一個新生機會。