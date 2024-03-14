7200萬頭獎六合彩｜下次攪珠周日晚進行　五大熱門號碼排名有變

今晚（14日）進行攪珠的六合彩又無幸運兒中頭獎，加上周二（12日）巨額六合彩只是「0.5注」（頭獎彩票投注5元一注）中，多寶彩金增至5,823萬元，馬會估計下次攪珠若10元一注獨中，可得7,200萬元。由於本周六（16日）有賽馬賽事，下次攪珠為下周日（17日）



今晚攪出的七個號碼，24號及49號為五大熱門號碼之二，因而重新執位。49號以472次重奪第一，因諧音不吉利而一向為「頭獎殺手」之一的24號，與22號並列第4位。



周二晚（12日）進行的巨額六合彩攪珠，終結連續六期無人中頭獎局面，有一張彩票中頭獎。當晚每10元一注派彩8,859萬元（88,597,560元），但因頭獎彩票只投注5元一注，屬「0.5注」中，因此幸運兒只得一半頭獎彩金，另一半彩金撥入多寶，因此馬會估計今晚若10元一注中頭獎可得橫財5,400萬元。

攪珠結果為：6、23、24、31、34、49，特別號碼為1。



不過今晚再度無人中頭獎，只有5注中二獎及133.5注中三獎，多寶累積至5,823萬元（58,234,828元）。馬會估計下周日晚10元一注獨中可得7,200萬元。