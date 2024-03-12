8200萬頭獎六合彩今晚攪珠　近百期結果　揭2個今日相關冧巴勁旺

撰文：陶嘉心
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8200萬頭獎六合彩｜攪珠結果｜六合彩結果｜六合彩攪珠在連續六期無人中頭獎下，今晚（12日）的第28期攪珠，若10元一注獨中頭獎，可獨攬8,200萬元彩金。今期攪珠，晚上9時15分截止售票，而至下午2時，總投注逼近8,000萬元。3.12攪珠，資料顯示近100期六合彩，與3.12相關的兩個號碼同躋身最多攪出次數頭、二位。六合彩近百期最旺號碼，2002年至今最旺號及十大幸運投注站，一文看清。

8200萬頭獎六合彩｜3.12攪珠　頭5熱門號碼不變　幸運投注站一覽六合彩攪珠結果｜6400萬頭獎號碼出爐　即對你是否中獎幸運兒

▼3月9日　六合彩頭奬6400萬▼

+3

▼2月14日　六合彩新春金多寶中環士丹利街投注站排長龍▼

+24

近100期攪珠3、12佔頭兩位　與3.12相呼應？

馬會公布，由於對上六期六合彩未有幸運兒獲中頭獎，因此有逾6,600萬元多寶累積撥入至今晚的攪珠內。若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,200萬元。今期攪珠將於晚上9時30分舉行，獎券正在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台**發售，截止售票時間為晚上9時15分。

翻查馬會數據，在近100期六合彩攪珠，最多被攪出號碼是3號，共有26次，比平頭第二的8號、12號及32號多6次，2號及4號則以18次緊隨之後。

▼近100期六合彩攪出次數最多6個號碼▼

3號：26次

8號：20次

12號：20次

32號：20次

2號：18次

4號：18次

2002年至今攪出最多次數號碼依次為49、30、10、22、24

在上一期攪珠後，，由2002年7月至今晚一期的攪珠，最新的五大熱門號碼沒有變動，49及30平頭第一，由2002年7月至今晚共被攪出471次，與第三位的10號已有7次差距，22及24分佔第四及第五位。

▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼

+8

▼十大幸運投注站▼（截至2023年12月）

▼1月3日　六合彩新年金多寶頭奬8000萬▼

+14
6400萬頭獎六合彩｜周六攪珠　即睇十大幸運投注處及號碼攪出次數半億六合彩｜馬會料一注獨中得4800萬　即入來對號碼半億六合彩｜周四攪珠頭獎一注中料獲4800萬　運財獎券旺大額彩池六合彩新春金多寶｜近10次18張彩票中頭獎　2019年7張中派$1666萬六合彩新春金多寶｜兩張彩票瓜分1.23億頭獎　幸運兒非自己揀號碼
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