8200萬頭獎六合彩今晚攪珠　近百期結果　揭2個今日相關冧巴勁旺

8200萬頭獎六合彩｜攪珠結果｜六合彩結果｜六合彩攪珠在連續六期無人中頭獎下，今晚（12日）的第28期攪珠，若10元一注獨中頭獎，可獨攬8,200萬元彩金。今期攪珠，晚上9時15分截止售票，而至下午2時，總投注逼近8,000萬元。3.12攪珠，資料顯示近100期六合彩，與3.12相關的兩個號碼同躋身最多攪出次數頭、二位。六合彩近百期最旺號碼，2002年至今最旺號及十大幸運投注站，一文看清。



▼3月9日 六合彩頭奬6400萬▼



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▼2月14日 六合彩新春金多寶中環士丹利街投注站排長龍▼



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近100期攪珠3、12佔頭兩位 與3.12相呼應？

馬會公布，由於對上六期六合彩未有幸運兒獲中頭獎，因此有逾6,600萬元多寶累積撥入至今晚的攪珠內。若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,200萬元。今期攪珠將於晚上9時30分舉行，獎券正在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台**發售，截止售票時間為晚上9時15分。

翻查馬會數據，在近100期六合彩攪珠，最多被攪出號碼是3號，共有26次，比平頭第二的8號、12號及32號多6次，2號及4號則以18次緊隨之後。

▼近100期六合彩攪出次數最多6個號碼▼



3號：26次



8號：20次



12號：20次



32號：20次



2號：18次



4號：18次



2002年至今攪出最多次數號碼依次為49、30、10、22、24

在上一期攪珠後，，由2002年7月至今晚一期的攪珠，最新的五大熱門號碼沒有變動，49及30平頭第一，由2002年7月至今晚共被攪出471次，與第三位的10號已有7次差距，22及24分佔第四及第五位。

▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼



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▼十大幸運投注站▼（截至2023年12月）



▼1月3日 六合彩新年金多寶頭奬8000萬▼

