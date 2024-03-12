8200萬六合彩頭獎｜投注額1.53億近7期最多　攪珠結果有得對

【六合彩攪珠結果／六合彩金多寶】六合彩自2月27日起連續六期無人中頭獎，多寶累積增至6,663萬元，馬會預計今晚（12日）第28期攪珠，若10元一注獨中頭獎，可獨攬8,200萬元巨額橫財。



投注今晚（12日）9時15分截止，總投注額為1.53億元（153,316,396元），為近七期最多，出現中頭獎幸運兒的機會提高。



今晚六合彩攪出號碼為：13、16、18、24、32、43；特別號碼為：44

3月12日六合彩攪珠結果。(馬會直播畫面截圖）

六合彩號碼球分為三個紅、綠及藍三個顏色，今晚攪出的七個號碼只有兩個顏色，為四綠三紅，沒有藍色號碼球跑出。

▼3月9日 六合彩頭奬6400萬▼



+ 3

六合彩自2月24日有幸運兒中頭獎後（每10元一注派800萬元，僅「0.5注」中），之後由2月27日起連續六期都再無人中頭獎，多寶愈滾愈大，到今期達6,663萬元。每期投注額也持續上升，由2月27日4,470萬元，到3月9日破1億元，但仍然未能出現幸運兒。

▼六合彩2月7日起6期攪珠結果▼



+ 1

3月9日：$106,921,091

3月7日：$88,406,173

3月5日：$71,886,500

3月2日：$53,237,610

2月29日： $47,560,353

2月27日：$44,702,921

▼2月14日 六合彩新春金多寶中環士丹利街投注站排長龍▼



+ 24

▼十大幸運投注站▼（截至2023年12月）



▼1月3日 六合彩新年金多寶頭奬8000萬▼

