8200萬六合彩頭獎｜投注額1.53億近7期最多 攪珠結果有得對
撰文：陶嘉心
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【六合彩攪珠結果／六合彩金多寶】六合彩自2月27日起連續六期無人中頭獎，多寶累積增至6,663萬元，馬會預計今晚（12日）第28期攪珠，若10元一注獨中頭獎，可獨攬8,200萬元巨額橫財。
投注今晚（12日）9時15分截止，總投注額為1.53億元（153,316,396元），為近七期最多，出現中頭獎幸運兒的機會提高。
今晚六合彩攪出號碼為：13、16、18、24、32、43；特別號碼為：44
六合彩號碼球分為三個紅、綠及藍三個顏色，今晚攪出的七個號碼只有兩個顏色，為四綠三紅，沒有藍色號碼球跑出。
▼3月9日 六合彩頭奬6400萬▼
+3
六合彩自2月24日有幸運兒中頭獎後（每10元一注派800萬元，僅「0.5注」中），之後由2月27日起連續六期都再無人中頭獎，多寶愈滾愈大，到今期達6,663萬元。每期投注額也持續上升，由2月27日4,470萬元，到3月9日破1億元，但仍然未能出現幸運兒。
▼六合彩2月7日起6期攪珠結果▼
+1
3月9日：$106,921,091
3月7日：$88,406,173
3月5日：$71,886,500
3月2日：$53,237,610
2月29日： $47,560,353
2月27日：$44,702,921
▼2月14日 六合彩新春金多寶中環士丹利街投注站排長龍▼
+24
▼十大幸運投注站▼（截至2023年12月）
▼1月3日 六合彩新年金多寶頭奬8000萬▼
+14