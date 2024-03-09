8200萬頭獎六合彩｜3.12攪珠　頭5熱門號碼不變　幸運投注站一覽

今晚（9日）六合彩攪珠再一次無人中頭獎，已是連續第七期無人全數捧走頭獎彩金，（2月24日半注中頭後，連續六期無人中頭獎），帶動下周二（12日）的一期攪珠，若10元一注獨中頭獎，可獨攬8,200萬元彩金。.資料顯示，由2002年7月至今晚一期的攪珠，有5個號碼攪出次數略為拋離其他號碼，而他們在今晚的6,400萬元彩金六合彩未有被攪出，因地頭五地位不變。



▼3月9日 六合彩頭奬6400萬▼



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▼2月14日 六合彩新春金多寶中環士丹利街投注站排長龍▼



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六合彩今晚再無人中頭獎，4、5、8、21、32、42及特別號碼45帶來4注二獎幸運兒，每注派130萬元多，三獎則有165注中，每10元一注派彩84,340元。

第27期六合彩攪珠結果：

第27期六合彩攪珠結果。（馬會直播截圖）

馬會公布下期攪珠下周二（12日）晚舉行。多寶累積至6,663萬元，估計若10元一注獨中，估計頭獎可獲8,200萬元。

攪出最多次數號碼：49、30、10、22、24

在今晚攪珠後，最新五大熱門號碼沒變動，49及30平頭第一，由2002年7月至今晚共被攪出471次，與第三位的10號已有7次差距，22及24分佔第四及第五位。

▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼



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▼十大幸運投注站▼（截至2023年12月）



▼1月3日 六合彩新年金多寶頭奬8000萬▼

