半億六合彩｜周四晚攪珠　馬會料頭獎5400萬　號碼球顏色有貼士？

六合彩連續六期無人中頭獎局面今晚（12日）打破，馬會公布有一張彩票中頭獎。不過由於幸運兒只是投注5元一注，故只能獲得頭獎獎金（10元一注計）88,597,560元（8,859萬元）的一半，即44.298,780元（4,430萬元）。



餘下一半彩金撥作多寶，供下期派彩。馬會預計本周四（14日）晚攪珠，如10元一注獨中，可得5,400萬元。六合彩號碼球分為紅、綠及藍三個顏色，近七期勁旺綠色，藍色只出現9次，佔只有兩成。



3月12日六合彩攪珠結果。(馬會直播畫面截圖）

三色號碼球 近七期勁旺綠色 藍色只出現9次

六合彩號碼球分為紅、綠及藍三個顏色，除紅色有17個外，另兩種顏色各有16個。今晚攪出的七個號碼只有兩個顏色，為四綠三紅，沒有藍色號碼球跑出。

翻查這七次攪珠，即總共有49個號碼球攪出（有重複）。綠色球特別旺，共佔23個，即近一半；而紅色球則佔三成，共15個；藍色球最少，只有9個。

▼六合彩2月7日起6期攪珠結果▼



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2002年至今攪出最多次數號碼依次為49、30、10、22、24

在上一期攪珠後，由2002年7月改為49個號碼後，至今晚最新一期的攪珠，最新的五大熱門號碼沒有變動。49及30平頭第一，由2002年7月至今晚共出現471次，與第三位的10號有7次差距（464次），22及24分佔第四及第五位，分別464及462次。

馬會公布今晚頭獎有人中，每10元一注派彩88,597,560元，由於屬「0.5注中」（每注投注5元），幸運兒只可收取一半彩金，即44,298,780元，餘下一半撥入3月14日（本周四）晚攪珠，馬會預計10元一注獨中，可得5,400萬元。

▼3月9日 六合彩頭奬6400萬▼



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▼2月14日 六合彩新春金多寶中環士丹利街投注站排長龍▼



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▼十大幸運投注站▼（截至2023年12月）

