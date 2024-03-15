4‧22走塑｜環保署訪1.5萬間食肆　八成未轉用非塑餐具正尋替代品

政府於4月22日實施棄膠餐具和其他塑膠產品首階段管制。環境及生態局昨日（3月13日）表示，環保署已訪問超過15,000間中小型食肆，發現約兩成已符合新法例要求，其餘八成雖還未轉用非塑膠餐具，但均表示知悉有關管制，開始尋找替代品的供應。



環境及生態局在其社交專頁指出，環保署去年12月下旬開始，派員走訪全港中小型食肆，協助他們了解新規定的內容，及在營運方面準備和調整，以符合法例要求。局方目標走訪2萬間，現時已訪問了超過15,000間。

走訪期間，當局發現約兩成食肆已符合新法例的要求。其餘八成表示知悉有關管制，並開始尋找替代品的供應，局方已向他們提供資料。

供應商：近期中小型食肆訂單增加

另外，部份供應商表示，大部份大型連鎖食肆都已轉用替代品或已為「走塑」作好準備，近期亦愈來愈多中小型食肆向他們查詢及訂購非塑膠餐具（例如紙飲管、木刀叉等）。

▼4月22日首階段管制即棄膠餐具▼



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管制計劃於4月22日實施後，環保署仍會繼續安排人員主動巡視食肆的運作情況，集中宣傳教育，並提供適切的建議和資訊，協助業界在6個月的適應期內，符合新法例下的規定，亦會繼續透過不同途徑推廣減少使用即棄塑膠餐具。