4‧22走塑｜議員批宣傳不佳現搶購潮　謝展寰：8成中小食肆未準備

政府於4月22日實施棄膠餐具和其他塑膠產品首階段管制。身兼行會成員的民建聯議員陳克勤批評，政府宣傳手法不佳，導致市民誤會棉花棒及牙線棒將絕跡市場，以致一度出現搶購潮。



環境及生態局局長謝展回應指，管制計劃有6個月適應期，期間會集中宣傳教育，再作總結以決定第二階段開展時間。不過，他透露環保署陸續派員走訪2萬間中小型食肆，發現約8成未作準備，僅2成已轉換非塑膠餐具。



民建聯立法會議員陳克勤今日（13日）在立法會會議上提出口頭質詢，稱早前坊間出現棉花棒及牙線棒搶購潮，皆因市民誤以為走塑措施實施後，市面上將不能購買到相關產品，促政府改善宣傳策略。

環保署會再訪未換餐具食肆提供支援

謝展寰回應指，管制計劃有6個月適應期，期間會集中宣傳教育工作，以首階段經驗、成效及市民適應程度再決定下一階段開展時間。他又指，環保署陸續派員走訪2萬間中小型食肆，進行合規評估，發現有約8成未準備，只有2成轉換餐具。署方未來會再探訪未準備好的食肆，提供支援。

另外，環境及自然保育基金也有資助地區和綠色組織，在本月和下月到訪約7000間飲食小店，加宣傳教育，並派發非塑膠餐具試用，協助他們順利過渡。

本港市面一度出現棉花棒搶購潮。（資料圖片/鄧宇詩攝）

謝展寰：市民買到不符規定產品不違法

選委界議員陳凱欣也批評政府宣傳方法不佳，指如市民明白政策便不會搶購棉花棒，質問當局將如何加大市民對新措施的認識。謝展寰回應指，市民不需要擔心搞不清楚政策，皆因無論到超級市場、藥房買到的相關產品均符合法例，即使買到不符規定產品，市民也不會犯法，因政策是源頭執法，重申市民毋需擔心會犯法。

「走塑有賞」下載量僅3000次

謝展寰表示，政府理解不容易僅透過電視宣傳及單張讓市民明白，會視乎如何讓市民多實踐及參與。此外，他交代「走塑有賞」手機應用程式開發費用為140萬元，截止2月底下載量僅3000次，而綠綠賞程式則有50萬次下載，政府考慮將兩個程式合併。

張宇人讚謝展寰：從政以來最可合作的局長

同樣身兼行會成員的自由黨飲食界立法會議員張宇人形容，謝展寰是他從政二十多年最可以合作的局長，其他局長會和他「打架」，稱6個月試用期內，應多作口頭警告、教導社會如何做好配合新措施，而非每次都直接檢控。對此，謝展寰表示同意，稱屢勸不改才會檢控，希望政策推行是積極、正面、開心，不單靠強硬執法。