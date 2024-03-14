管制即棄塑膠｜黃傑龍料木餐具每件貴「幾毫子」　食肆成本大增

第一階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品的規例將於下月22日實施，政府走訪中小食肆中，但至今約八成未做準備。稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍今早在電台節目表示，預料轉用木製的即棄餐具會增加成本，又認為純粹想找非塑膠餐具並不困難，反而應重視法例的最終目的，減少廢物量。



綠色和平項目主任譚穎琳則認為，政府就管制措施的公眾宣傳進度較慢，建議從未來垃圾徵費預計收益中撥款予建立餐具重用系統，「政府唔應該坐喺度等一啲替代品應該幾時嚟，可以再主動啲去做。」



▼4月22日首階段管制即棄膠餐具▼



+ 2

黃傑龍指除了餐盒選擇，餐飲業亦關注會否容易滲漏、價錢會否過高、供應是否充足。（資料圖片/余俊亮攝）

黃傑龍：轉用木製作餐具增成本

環境運動委員會主席、稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍在港台節目《千禧年代》稱，法例生效後仍有半年適應期，他不太擔心實行會有太大問題，但強調要轉用例如木製的即棄餐具成本的確會增加，單一件計算可能只涉及加多「幾毫子」，但大量購入成本實際是增加許多。

政府走訪中小食肆中，但至今約八成未做準備。他表示不知道政府所指的「未做準備」是甚麼意思，他認為如果是指未開始用替代餐具，這個情況並不出奇，食肆為節約成本可能等到最後才改用替代餐具。

但他指，如果「未做準備」是指食肆從未聽過或不知道新條例的規定，情況才值得擔憂。他又表示，如不計成本上升的問題，純粹想找非塑膠餐具並不困難，反而應重視法例的最終目的，減少使用即棄餐具，從而減少廢物量。

項目主任譚穎琳提到，聚丙烯（PP）有機會源自食物即棄包裝、即棄餐具，甚至是口罩。（資料圖片/曾凱欣攝）

綠色和平：政府公眾宣傳慢 倡建餐具重用系統

綠色和平項目主任譚穎琳在同一節目表示，對於政府昨日走訪及發現約八成食肆仍未準備好迎接新措施，她認為政府對公眾的政策宣傳較慢，需要增加與公眾的溝通。她又指在第一階段禁止塑膠刀、叉及羹，如轉用其他及棄替代品是無助於減廢，又指每日有227噸即棄塑膠餐具送往堆填區。

她介紹綠色和平自2020年推動重用杯借還計劃，而世界各地亦興起了借環系統，由餐廳借出盒子，顧客用餐後還回，餐廳清洗完後再給下一位顧客使用，建議政府可從垃圾徵費預計收益約18億元款項，撥款予建立重用系統，「政府唔應該坐喺度等一啲替代品應該幾時嚟，可以再主動啲去做。」