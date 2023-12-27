市建局盛德街項目錄15億虧損仍批標書　韋志成：流標或有負面影響

市建局土瓜灣盛德街／馬頭涌道公務員建屋合作社發展項目，由信和置業等三間公司合組的財團以估值下限低約19%、19.34億元奪得，由於項目中標價遠低於收購價，將錄得接近15億元的虧損。



市建局行政總監韋志成今日（27日）在報章訪問指，盛德街屬首個公務員合作社重建項目，若不接納標書或有少許負面影響，加上市場對前景負面情緒較高，重新招標價錢只會更低，局方取態是盡量避免住宅項目流標，因此接納標書。



韋志成又指，市建局現金流跌至200億元以下，有必要透過借貸推進明年將啟動的收購重建項目。相關報道提及，預料市建局最快明年下半年尋求對外借貸，目前未擬定發債抑或其他融資形式。



市建局土瓜灣盛德街／馬頭涌道公務員建屋合作社發展項目，是市建局其中一個公務員建屋合作社樓宇重建試點，截標時共接獲6份標書，經招標遴選小組詳細考慮及評審接獲的標書後，批予由信和置業（0083）、招商局置地（0978）及鷹君集團（0041）組成的財團金威朗有限公司，以19.34億元奪得，較早前估值下限低約19%。

韋志成今在《明報》訪問指，盛德街屬首個公務員合作社重建項目，若不接納標書或有少許負面影響，而市建局取態是盡量避免住宅項目流標，而此亦非首個蝕錢項目，故最終接納標書。

他說，待兩個合作社試點重建項目後會與政府重新檢討「如何走下去」，他又指考慮到市建局資金及市况等問題，不排除日後有市建局住宅項目流標。

盛德街項目地盤正進行清拆工程，重建後可提供約640個住宅單位。（市建局圖片)

提到市建局資金，韋志成早前在網誌稱，市建局收入來源相當窄，主要依靠將重建項目推出招標，而在未來數年，市建局在九龍城、旺角和深水埗數個已展開收購的重建項目將陸續推出招標，若然樓市持續下行，這些項目日後的投標價將會繼續受壓；部分在樓市高位進行收購的項目，在「高買低賣」情況下，將有可能由盈轉虧。因此若然外圍經濟環境沒有大改變，標價大有機會繼續受壓，投標收入將不足以抵銷收購成本，造成「入不敷支」的情況，影響市建局未來數年的現金流狀況。

他今日在《香港經濟日報》訪問中指，市建局目前流動資金已跌至200億元以下，有必要透過借貸，推進明年將啟動收購的重建項目，而有評級機構上月市建局將市建局在「獲得政府支持的可能性」因素調升至最高級別「幾乎肯定」。韋志成認為，相關升級有助提升市建局聲譽和形象，日後向外融資帶來更佳條件，穩定借貸成本和增強融資能力，提升市建局的現金流狀況。