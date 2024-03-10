煥然懿居二期｜千申請人出席面見比率相若　市建局料撤辣推動上車

市建局去年9月推出的首置上車盤「煥然懿居二期」、即煥然懿居第3座，共收到3,669份有效申請，當中超過1,000人符合資格，將於下周一（18日）起到長沙灣售樓處選購單位。



市建局行政總監韋志成今日（10日）在網誌表示，審核申請工作期間，正值樓市下行、利率高企，加上有轉讓限制，仍有千人出席面見，出席率跟第1、2座相若，反映具地理優勢的項目對首置買家仍有一定吸引力。對於財政預算案全面「撤辣」，私人住宅市場在過去兩星期的成交個案急增，樓市氣氛好轉，他相信有助推動部分抱觀望態度的首置申請者，把握「上車」機會。



「煥然懿居 第三座」的建築模型（市建局資料圖片）

3.18揀樓 韋志成：地點優勢項目仍有吸引力

煥然懿居第3座是市建局位於紅磡春田街／崇志街的重建項目，共260個首置單位，實用面積由約303平方呎至600平方呎，並配備18個住宅車位及會所等設施。

第3座申請期在去年10月結束，市建局在剛過去的星期完成資格審核工作，有超過1000名申請者應邀出席面見，出席率與第一及第二座時相若，首批申請者將於下周一（18日）起到第3座位於長沙灣的售樓處揀樓。

韋志成認為，反映在樓市回落的環境下，具備地理優勢的首置項目對希望在市區覓得優質而價格合理單位的首次置業人士，仍有一定吸引力。

▼2023年10月18日 煥然懿居二期截止申請▼



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整體申請者以年青一代居多

市建局整理和分析了近700個已通過資格審核申請者的年齡、家庭狀況、入息和資產等資料後，發現約七成為一人申請者，其餘為家庭申請者，當中以二人家庭為主，佔家庭申請者總數的七成。整體申請者又以年青一代居多，大約八成半為40歲或以下。韋志成認為，數據反映年輕人及年青家庭對首置單位的需求較為殷切。

樓市下滑 實際折扣率由78折調整至約87折

韋志成補充指，第3座共260個單位於去年9月底以市價七八折（即折扣率為22%）推出，隨著過去多月樓市下滑，在單位售價不變的情況下，實際折扣率調整至約八七折（即折扣率約13%）。經調整後的折扣率只適用於業主日後有需要在市場上轉售其「首置」單位時，計算向市建局所須繳付的差價；實際折扣率的調整，意味著業主將來補價的金額，將會由市價的22% 相應減少至約13%。市建局將向購買單位的人士解釋有關單位出售價及折扣率等事宜。

▼2023年9月26日 興建中的煥然懿居第三座▼



（市建局資料圖片）

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