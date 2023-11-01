女港足前助教涉非禮　事主稱與被告有共同目標　獲邀加盟其公司

香港女足代表隊前助理教練黃子偉，涉嫌前年三度非禮一名女子，被控3項非禮罪。他否認控罪，案件今（1日）在西九龍法院開審。事主供稱，數年前認識黃，兩人均有足球發展的共同目標。她在黃的邀請下，加入了黃的公司，任職足球項目發展助理。



被告黃子偉，39歲，報稱足球教練。首兩項非禮罪指他於2021年7月至9月，在香港某工廠大廈和某車內非禮X；第三項非禮罪指被告2021年9月23日，在香港某工廠大廈非禮X。X案發時30歲。

被告黃子偉(前)。(朱棨新攝)

控方原安排X在屏風後作供，預審時獲署理主任裁判官香淑嫻批准，X在此安排下，她不會看公眾和被告，但被告可看到她。

裁判官認為X作供時應能與被告互望

惟今天的主審裁判官彭亮廷卻質疑，為何被告可看到X，但X又看不到被告，認為香官裁定有商榷之處。彭官最後同意X作為性罪行的事主，有相關權利，但不能忽視被告的權利，不應輕易剝削被告和事主之間對質和對峙的權利，因此裁定屏風不可遮擋被告和X之間的視線，最後決定X仍可在屏風後作供，但X和被告可互相見到對方。

X稱與被告在足球發展有共同目標

X作供時稱，她在2016年認識被告，當時被告任足球教練。2021年初，兩人仍有透過訊息傳絡，並會相約食飯，期間會談及足球發展的共同目標。被告又邀請X加入他的公司，以公司為足球發展項目的起步。X於同年7月正式加入被告的公司，任職足球項目發展助理，負責替被告的足球發展項目寫計劃書，以爭取撥款。此外，她亦會負責印製球衣和教授足球。

案件明續。

案件編號：WKCC1679/2023