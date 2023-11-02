女港足前助教涉非禮女下屬　辦公室內環抱摸胸　並稱：最信任你

香港女足代表隊前助教黃子偉，涉在一名女下屬剛加入公司不久便3度非禮她，包括在私家車內摸她胸部、大腿內側及下體，又在公司內後環抱她，再摸其胸部和下體，期間更稱：「最信任你。」黃否認3項非禮罪，案件今（2日）續審，事主指黃在業內人脈很廣，她被非禮後雖「活係極度恐慌嘅狀態底下」，但該份工作對她來說很重要，怕報警會影響她的仕途和人脈，最終延至1年後才報案。



被告黃子偉（39歲，足球教練），被控3項非禮罪，指他於2021年7月至9月，在某工廠大廈和某車內非禮X（30歲），另於同年9月23日在某工廠大廈非禮X。

被告黃子偉否認3項非禮罪。(凌子淇攝)

上班不久即被從後抱頸面貼面

X指，她於2021年7至9月期間，曾三次遭黃非禮。首次事件在她加入黃的公司不久便發生，當日她在公司內工作，其他同事已下班，只剩下她和黃。其間，黃突然走到她的座位後，雙手從後抱著其頸部，再把他臉部貼向X的臉，歷時3至4秒，X曾叫黃：「行開啲。」並嘗試揈開他，惟因黃的力度較大未能成功，其後黃自行鬆手。

私家車內從肩摸至大腿內側

X憶述，首次事件發生後約一個月內，黃便再次非禮她。當日X乘坐黃的7人私家車準備前往某處傾生意，期間黃把座駕停在一邊，並用手掌沿她的右手向上摸至右肩，再從她的右肩向下摸，觸及她的胸部、大腿內側及陰部附近。X哽咽說：「（當時）感到非常唔開心。」又指雖然當時黃曾說了些話，但她因不知所措而來不及反應。

球衣燙章放胸前藉機摸胸

第三次事件發生於同年9月23日，X坐在公司一張枱前把球衣放入袋，黃突然拿著一個球衣燙章在她胸前左右橫掃至少3次，期間碰到她的兩邊胸部。黃當時曾說：「擺係度唔係好啲咩？」X則叫他：「行開啲啦。」並嘗試用肩膀揈開黃，但不成功。

從後環抱再摸並稱最信任你

X續指，黃繼而從後用右手攬著她的頸部，左手則是隔著衣服由上而下摸她左胸和下體中間，並說了類似「最信任你」、「大家撐住大家」的話。由於X坐在一張沒有椅背的椅子，黃當時緊貼她的背部，她亦感覺到對方下體「貼住背脊」。

曾向朋友發訊息稱被抽水

X形容當時覺得：「好嬲好嬲，從來都無試過咁嬲。」她嘗試用手踭推開黃但不果。黃之後稱有事要做便離開。翌日傍晚，X向友人發訊息透露黃經常「抽水」，黃得悉後曾要求她把相關訊息刪掉，X把訊息截圖後刪掉訊息。

怕影響仕途未即時報警

X指她對黃的行為感到憤怒和震驚，甚至是「活係極度恐慌嘅狀態底下」，但因為這份工作對她很重要，黃是她的上司，她怕報警會影響其仕途和人脈，故未有即時報警。她續指，黃曾於2016年在女足代表隊擔任助教，案發時又是足球總會梯隊教練，人脈非常之廣。

為完成手頭工作未即時離職

X直言：「三次非禮事件已經傷害咗我對佢嘅信任，留係呢間公司都係冇意思。」不過她仍想完成手頭上工作，加上當時正值疫情，她需花時間另覓工作，故延至2022年1月才離職，並於同年8月報案。

案件編號：WKCC1679/2023