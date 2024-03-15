林卓廷渉721暴動　鄉事派曾稱只是表吓態　以警告不要入元朗搞事

元朗721事件，前立法會議員林卓廷等7名「非白衣人」被控暴動案續審。前元朗區議員黃偉賢今午(15日)續以辯方證人身份作供，黃稱他收到消息指鄉事「吹大雞」後曾向一名姓鄧警長查詢，鄧表示已有部署，鄉事派的區議員亦稱，只是：「表吓態」，及想以此警告年輕人不要入元朗搞事，故他不擔心721會有事發生。直至當晚收到林的電話，林稱有黑衣年輕人被人打得好傷，他又收到居民傳來有關白衣人聚集及籐條的照片，才覺事態似乎變得嚴重。他當晚約凌晨一時回到元朗，曾有白衣人衝向他，他即向一部警方衝鋒車的司機表明身份及求保護，但該司機即把車駛走，令他十分憤怒。



元朗區前區議員黃偉賢稱鄉事派的區議員曾稱只是「表吓態」，故當初並不覺事態嚴重。(劉安琪攝)

告知鄉事欲吹大雞鄧警長說得架啦

黃偉賢下午續稱，他在2019年7月中已先後向鄉事派區議員、警察公共關係科（PPRB）及其他同事查問元朗區會否有示威行動，各人均稱沒有收到消息。直到7月19日，有村民致電黃稱：「收到風鄉事721吹大雞？」黃即致電鄧警長告知消息，鄧聞言平靜地稱：「有部署，得架啦，有安排。」黃稱當時感覺鄧「胸有成竹」，故相信警方得到的消息更多，故未有再追問。

鄉事區議員回覆行動表吓態警告年輕人

黃其後致電鄉事派區議員查詢情況，對方表示行動僅「表吓態」，只是警告年輕人不要入元朗「搞事」，只要他們不要挑釁便沒事會發生。陳官聽罷問黃如何理解「表吓態」？黃認為意指「Show Quali（展示實力）」。當時聽到警方的說法和鄉事「派定心丸」後，他並不擔心721當天會有事發生。

晚上收到白衣人聚集及籐條照

及至案發當日下午，黃在港島區監察遊行情況時，收到林電話指收到消息稱「元朗動員打仔」，黃將其所得消息告知林，著林不用擔心，指他們只是：「按劇本辦事」。陳官問何謂「按劇本辦事」，黃稱當日下午陸續收到一些元朗白衣人聚集或籐條的照片，當他接到林電話時，便想起該些照片，便表示白衣人可能「fit 係一兩下架啫」。

居民見白衣人用籐條fit黑衣年輕人

至晚上9時許，有元朗居民致電黃，指雞地自7點多便有白衣人聚集，但未見警方到場。黃隨即致電鄧警長查詢，鄧表示會派人到場。十多分鐘後，元朗居民仍指警方未有地場，黃再向鄧追問，鄧回覆已派了便衣到場。

黃續指，當晚有市民向他稱見到當黑衣年輕人經過時，白衣人會用籐條「輕輕fit 下隻腳」，形容「好似玩咁」、「玩馬騮咁」，故他認為情況正如鄉事區議會所講只是「表吓態」。加上，黃一直十分相信警方的安排，故他直到晚上9點仍未認為需要返回元朗。

事發經過。(詳看下圖)

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林致電後始覺事態嚴重

直到林於10時許再致電黃，指見到有人在雞地被人打到好傷，他才開始覺得事態似乎變嚴重，他與林即決定前往元朗，由於林的車程較短，林決定先入元朗，黃則將鄧的聯絡方式給林。

曾遭防暴警壓向鐵絲網幾乎窒息

黃於凌晨1時才到元朗，他乘坐的私家車抵朗樂路和青山公路交界時，見到有防暴警從前方的衝鋒車下車。黃遂問：「做咩咁遲先到？」防暴警即舉起盾牌將黃等人壓向鐵絲網，導致黃幾乎窒息。

向衝鋒車求救司機即開車走

防暴警隨後衝向對面馬路，當時安全島有一班黑衣人。另有3名白衣人站在一輛私家車旁邊，並大叫：「阿Sir，我地支持你，有咩要幫手出聲，我地宜家過嚟打佢地。」說罷衝向黃等人，黃感到十分害怕，遂拍打衝鋒車的窗身，表明身份及要求保護。該衝鋒車司機聽罷關上車門並駛走車輛，黃感到十分憤怒，並向白衣人稱：「打啊，夠膽就打我啊。」白衣人見狀退後了一步，稱：「唔好搞野啦，走啦。」該些白衣人便離開。

7名被告依次為林卓廷（46歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控一項暴動罪。

案件編號：DCCC 1106/2020, DCCC 1132/2022