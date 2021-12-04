料首間中醫醫院2025年分階段投入服務　林鄭：中醫為本港傳統優勢

世界中醫藥學會聯合會主辦的第十八屆「世界中醫藥大會」於今日（4日）舉行，行政長官林鄭月娥、全國政協副主席梁振英、中聯辦副主任譚鐵牛等人亦有出席。



行政長官林鄭月娥在致辭時表示，中醫藥是本港的傳統優勢，港府亦將計劃在河套地區港深創新園內，設立生命健康創新科研中心，未來將可重點研究中醫藥。她又預料，香港首間中醫醫院會在2025年分階段投入服務。



大會今年特別邀請超過30位來自世界各地，以及別具權威性的醫學及中醫藥專家，分別來自法國、南非、澳洲、日本等國家和地區，於線上及線下出席大會。（大會提供）

在疫情下，全球業界亦不斷研究中醫藥治療，以至中西醫結合的未來發展。大會今年特別邀請超過30位來自世界各地，以及別具權威性的醫學及中醫藥專家，分別來自法國、南非、澳洲、日本等國家和地區，於線上及線下出席大會。是次大會以「中醫藥惠及人類健康 全球中醫藥機遇與挑戰」為主題。

林鄭月娥：中醫藥為本港傳統優勢

行政長官林鄭月娥在致辭時表示，中醫藥是本港的傳統優勢，自回歸以來，本港中醫藥有長足的發展；在2018年的《施政報告》中 ，明確指出中醫藥於本港醫療發展的定位，並將其納入醫療系統，又在食物及衞生局內設立中醫藥處，以在政策的層面全面統籌和促進香港的中醫藥發展。

她指，新一份《施政報告》中，因應國家《十四五規劃綱要》，提出瞄準生命健康等前沿領域，香港將回應「國家所需」，更好發揮香港在生命健康科技的優勢；其中計劃在河套地區港深創科園內設立「InnoLife Healthtech Hub 生命健康創新科研中心」，聚焦生命健康領域的科研工作，中醫藥也會是一個可以重點研究的範疇。

行政長官林鄭月娥在致辭時表示，中醫藥是本港的傳統優勢，自回歸以來，本港中醫藥有長足的發展。（大會提供）

料香港首間中醫醫院於2025年分階段投入服務

另她表示，當局將會有兩項旗艦項目，包括香港首間的中醫醫院，預計醫院能會在2025年分階段投入服務，為市民提供純中醫和中西醫協作的門診及住院的服務，亦會成為中醫藥教學、臨床培訓以及科研工作的重要基地。

另一個項目為政府中藥檢測中心，她指，檢測中心將會進一步發揮香港中藥檢測的優勢，專責中藥檢測和科研，加強與不同地區的專業合作，為中藥的檢測方法建立參考的標準，同時支援中藥鑑別及檢測方法的研究，為推動中藥標準化和國際化作出貢獻。

她指，近期政府公布的兩項政策措施，包括粵港澳大灣區內地城市公立醫療機構招聘香港中醫師，以及簡化香港註冊傳統外用中成藥在內地註冊審批程序，對香港中醫藥界在大灣區發展、融入國家發展大局起了極大的推動作用；期望香港中醫藥界能把握機遇，為推動中醫藥的事業，以至促進人類健康作出更大的貢獻。

全國政協副主席梁振英致辭時指，本港的中醫藥發展的根基深厚，在傳承同時兼顧創新，加上香港對藥材及藥物有嚴格監管，藥商亦都有良好商譽，令香港成為中藥材及中成藥的可靠市場，有助推動中醫藥走向國際。中聯辦副主任譚鐵亦表示，近年香港與內地簽署一系列中醫藥協議，在人才培養、臨床科研、中醫藥標準等方面的合作更緊密，有助拓展香港中醫藥發展空間。

世界中醫藥學會聯合會主席馬建中指，自回歸後，本港中醫藥發展開始邁進一個嶄新的階段。中醫藥分別在依法規管、科研教育和服務市民上建立堅固的基礎，在今次疫情期間，亦有力地發揮了中醫藥在抗疫治療的優勢。