維園花展2024｜周六人山人海　為賞花拍照　有市民「辣手摧花」

香港花卉展覽2024昨於維園開幕，今（16日）為花展首個周六，記者於下午3時可見，現場遊客絡繹不絕，蜂擁至各個打卡點，亦有許多攝影愛好者簇擁花海，捕捉最美畫面。不過部份展區的花海未設圍欄，有市民為了拍照留念，不經意坐在花朵上。



記者於下午3時花展，大批市民在各展區「打卡」留念。花展僅有部分主題區域以高欄柵圍起，防止花朵被毁，但花展中心位置的展區則沒有相關安排，市民可近距離與花朵拍照。大部分人沒有直接觸碰花海，但記者留意到有部分市民在拍照時，將隨身物品「挨住」花槽，更有人直接坐在花槽上拍照，導致花朵被壓扁。

攝影發燒友稱今年童話主題較悶 不太吸引

攝影發燒友鄭先生指，相比起今年，他更喜歡去年以梵高為主題的花卉展覽，認為相比今年以童話故事的主題較有美感。他指，今年花展主題較悶，沒有什麼特別，不太吸引到他，加上今日有部分花未開，希望能「搵到靚位影相」。

市民陳先生攜同一家大小到花展參觀，陳先生指，雖然今年花的種類比去年少，但他仍覺得今年花展的主題花「香彩雀」十分漂亮。陳先生一家都指，比較喜歡《糖果屋》主題展區，並會考慮在花展購買花朵。

今年7歲的梁同學帶同相機到花展拍攝，她表示，今年的主題花與其他花朵互相配合，砌出不同形狀，色彩繽紛。她指，十分喜歡鬱金香花海展區，認為今年的鬱金香「開得好靚」，並打算與家人在賞花後購買花朵回家紀念。