花展2024｜3.15開鑼　五大主題區打卡　每晚設立體光雕花海燈光騷

香港花卉展覽2024將在3月15至24日於維園舉行，今年的主題花為「香彩雀」，配合「雀躍全城」的主題，場內設五大主題打卡熱點，分別為《西遊記》、《阿拉伯神話》、《糖果屋》、《傑克與豌豆》以及《綠野仙蹤》。



今屆新設立體光雕投影技術，大會在每晚的7時半、8時及8時半上演3場，每節5分鐘的「花影之旅」燈光秀，讓市民可欣賞在花牆和花海上的燈光射影。康文署指，今年花展的預計開支為5400萬元，預期入場人次會有70萬，與往年相約。



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香港花卉展覽2024

展覽日期：3月15至24日

開放時間：上午9時至晚上9時

展覽地點：香港維多利亞公園

入場費 :全費14元；優惠收費7元，4至14歲兒童、全日制學生60歲或以上長者殘疾人士及其照顧者 (每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠)



星期一至星期五期間之入場優惠

60歲或以上長者免費參觀；殘疾人士及其照顧者免費參觀(每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠)；30人或以上的團體可獲成人半價優惠，惟團員必須一同進場



立體光雕投影

每晚的7時半、8時及8時半上演3場，每節5分鐘



《西遊記》為題的園景設有故事經典場景，如南天門、芭蕉扇、火焰山及紅燈籠等。（黃寶螢攝）

花卉展今年的主題花為香彩雀，又稱天使花，配合「雀躍全城」的主題，花展內會有不同大型園林造景和園圃，展示海內外共229個機構參與設計的花卉。

花卉展設有五個以中西童話故事為題的大型園林造景，包括有《西遊記》、《阿拉伯神話》、《糖果屋》、《傑克與豌豆》以及《綠野仙蹤》，當中的糖果屋園景是由超過1000名學生一同鑲嵌而成。

《糖果屋》造景有由超過1,000名學童鑲嵌而成的糖果甜品造型花卉；景內設有糖果造型的椅子，可供市民休息。（黃寶螢攝）

其他特色園圃包括高近4米，闊15米的巨型香彩雀立體花牆，牆身有4棵色彩繽紛的巨型香彩雀，配合今年花展主題；而鬱金香花海有超過1萬4千株由荷蘭空運到港的鬱金香，場內配有荷蘭特色大型木屐，具異國風情，展中亦有向日葵花海，種有5,800株向日葵。

站內巨型的香彩雀花牆上的巨型香彩雀由20朵立體小花構成，當中有一株長超過一米；在晚上會有燈光表演，影射不同色彩的燈光在花牆上。（黃寶螢攝）

香港花卉展覽委員會主席戴婉君相信能帶給市民彷彿置身田園的感覺，估計會成為場內熱門打卡點。她亦強調，今年的「花影之旅」燈光秀會使用立體光雕投影技術這項新科技，用射燈、燈柱等將七彩燈光投射到香彩雀花牆和鬱金香花海上，讓市民在晚上欣賞時，可享截然不同的體驗。

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拍攝愛好者組隊到花展拍照 「今年啲花細啲」

拍攝興趣已有20多年的梁先生表示，過往4屆都有到花展拍照，今年都「冇咩特別，都係咁多人咁熱鬧」，他覺得今年的花都「好靚，不過細朵啲」。梁先生與其朋友都已退休，而梁先生的攝影愛好已逾20年，「以前未退休冇時間影」，現時可花退休時間來多拍照，他表示，明天花展正式開幕會再約朋友一同影花。

已有拍攝愛好逾20年的梁先生今日夥同8個朋友，到花展影模特兒的「大頭相」，明日再入場影花。（黃寶螢攝）

愛妻支持丈夫影相 幫手擔凳仔

現場亦有部分攝影龍友與伴侶一同入場拍照，袁生袁太亦是退休人士，以往幾乎每年都會影花卉，袁太表示入場主要「做helper」，為丈夫「擔凳仔」好等袁生可用更好角度拍照，袁生則稱今次再入場影是「為興趣」，以及為參加攝影比賽而準備參賽照片。

袁太今日到場支持丈夫攝影，「做helper」為丈夫「擔凳仔」。（黃寶螢攝）

學生放學趕赴花展 為影相參加攝影比賽

同樣為攝影比賽而拍照的還有關同學，他和中學拍攝小組的同學在紅磡放學後便趕到維園影相，他表示要影花同人為主，他參考過往獲獎紀錄，發現比賽得獎相片多為「大頭相」，所以他為奪獎，亦會採取拍「大頭相」的策略；他亦稱會偏向影歐陸風的模特兒：「style合我嘅口味」。此外，他認為入場人士好多，他在購票時，票上印有的人數數字已是「600幾」，而他觀察現場都「多人影」，需要勉強迫入人群才可拍照。

關同學一放學便趕到維園拍照，期望以花展「大頭相」參賽以贏得攝影比賽。（黃寶螢攝）