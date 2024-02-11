MIRROR｜阿Mo前臂肌肉有輕微收縮　父冀龍年兒子治療安全早日到步

在2022年MIRROR紅館演唱會意外中重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父親、牧師李盛林在新一封代禱信指，阿Mo 最近左手和右手前臂的肌肉都開始有輕微的收縮。另外，他又透露，下月將有一位新的護工上任，希望能與現有的護工配合，共同照顧阿Mo。



昨日（10日）為年初一，李盛林亦在信中表示，今年的龍年願望，祈願所坐的 「長途飛機」（阿Ｍo的治療過程）可以安全早日到步。



▼2022年MIRROR紅館演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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踏入龍年，李盛林牧師昨日（10日）大年初一在代禱信中提到兒子近日的身體狀況，指出以往在肌肉活動測試中，前幾次都是只有右手的二頭肌和三頭肌有反應，但最近左手和右手前臂的肌肉都開始有輕微的收縮。他祈願靠著神的創造能力和醫療技術的幫助，阿Mo 的神經能逐步有所反應，最終能帶動肌肉和關節的活動。

另外，他又透露，自去年三月開始，從本地護工轉用海外護工照顧阿 Mo，能夠成功掌握的只有40%。下月將有一位新的護工上任，希望能與現有的護工配合，共同照顧阿Mo。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



他又回望阿Mo過去一年的情況，並和今日作出比較，指去年今日好像坐著心靈過山車般，擔心兒子藉外骨骼步行時心肺功能在企立和步行時能否負荷過來，而今日兒子已能夠從「臥床」，到「輪椅」，到「企板」，到「外骨骼」，都能逐一掌握，形容曷「神的恩典和醫治，也是一眾有心人的禱告和祝福，更是眾醫護和啟言的努力。」

昨日為年初一，李盛林亦在信中表示，心情已由去年的 「心靈過山車」 感覺，轉變成為像坐 「長途飛機」 等待降落回家的心情，今年的龍年願望則是祈願所坐的 「長途飛機」（阿Ｍo的治療過程）可以安全早日到步，並願那些同在病患中的人，可以一起存著指望共盼明天。

代禱信全文：

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 81 (20240211)

「所以，你們不可丟棄勇敢的心，存這樣的心必得大賞賜。你們必須忍耐，使你們行完了神的旨意，就可以得著所應許的。」(希伯來書10:35-36)

【解說】：

1) 過去信靠的經驗成為現今忍耐的動力，並且這大賞賜已經是開始了，有待前面完全的實現。

2) 忍耐是勇敢的心更明確的表現，就是在困難患難中經得起的考驗。

(一) 啟言(Mo)

1) 【定期肌肉活動測試】

本星期正藉每四個月一次的肌肉活動測試。前幾次都是只有右手的二頭肌和三頭肌有反應，而最近左手和右手前臂的肌肉都開始有輕微的收縮。感謝神的看顧和禱告的能力。

2) 【護工姐姐】

自去年三月開始，從本地護工轉用海外護工照顧阿 Mo，能夠成功掌握的只有40%。下月將有一位新的護工上任，希望能與現有的護工配合，共同照顧阿Mo。

3）【禱告】

a) 祈願靠著神的創造能力和醫療技術的幫助，阿Mo 的神經能逐步有所反應，最終能帶動肌肉和關節的活動。

b) 求主賜給新的護工機靈和愛心，使她能掌握基本的護理日常禱告，讓她以敏銳的洞察力和溫柔的心靈，照顧阿Mo 的需要。

（二）【去年今週代禱信(29) – 2023年02月12日】 - 前後一年的比較：

1) 【去年】

a) 「去年2 月9 日第一次藉外骨骼步行，最擔心是心肺功能在企立和步行時能否負荷過來，但當完成後，在場的人無不被感動而眼泛淚光」。

b) 「去年『跨越29週 』」：

感謝神，回望過去29 週好像坐著心靈過山車似的，但啟言能夠從「臥床」，到「輪椅」，到「企板」，到「外骨骼」，都能逐一掌握，這是神的恩典和醫治，也是一眾有心人的禱告和祝福，更是眾醫護和啟言的努力。

2) 【今天】

a)【今天 - 365日後的2月9 日 – 心肺功能在使用外骨骼上都已適應正常】。

b)【今天 – 「跨越81週」】

從 「心靈過山車」 的感覺，轉變成為像坐 「長途飛機」 等待降落回家的心情。

(三）阿Mo相關的醫療簡介【幹細胞的分類】 …

1） 「再生醫學」特別針對著脊髓受損的復修，有四類型幹細胞 ，它們在脊髓損傷治療方面各有獨特的優勢和挑戰。通過瞭解每種細胞類型的特點和能力，研究人員可以優化它們在再生醫學中的應用。

a)【ESCs (embryonic stem cells) 胚胎幹細胞】： 具有廣泛的分化潛能，但也帶來倫理困境和風險，如免疫排斥和腫瘤發生。

b)【iPSCs (Induced Pluripotent Stem Cells) 誘導型多能幹細胞】： 因其能夠避免有關胚胎幹細胞（ESCs) 的倫理爭議，而廣泛應用於各種研究領域。iPSCs 已被用於心臟疾病建模、遺傳性心律失常研究、神經疾病（包括阿爾茨海默病）、肝病和脊髓損傷。在誘導體細胞多能性的過程中，已開展了廣泛的研究，以確定參與維持 ESCs 特性的因素。

c)【MSCs (mesenchymal stem cell) 間充質幹細胞】： 由於其的巨大潛力和廣泛的可用性，間充質幹細胞在治療許多不治之症方面得到了廣泛的臨床應用。因其免疫調節特性和生長因子分泌而備受讚譽，但在損傷部位的細胞存活卻面臨障礙。

d)【NSPCs (Neural Stem/Progenitor Cells ) 神經幹細胞】： 具有生成神經細胞並提供神經營養支援的能力，但也面臨著存活和整合問題。

【禱告】：

祈願以上不同類別的幹細胞，若是採用的話，能夠安全且針對性在阿Mo的受創神經中有產生治癒的果效。

(四) Mo爸媽

「龍年願望」

1）祈願我們所坐的 「長途飛機」（阿Ｍo的治療過程）可以安全早日到步。

2）在過去阿Mo治療的日子裡，我們知道許多 各類病人 都因代禱信的內容而得著鼓勵。願那些仍在病患中的人，可以與我們一起存著指望共盼明天。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，「更感謝很多有心人和病患者同行 」。