盛事經濟｜星前外長楊榮文：港復常遲冇Taylor Swift　但獨有金庸

新加坡前外交部長楊榮光昨日（15日）應邀出席「俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念」中「江湖盛匯」的開幕禮，他在會後接受採訪時，認為香港在舉行盛事上，有一地方比新加坡「輸蝕」，就是疫情封關比新加坡長，讓新加坡可搶佔先機，提早復甦盛事經濟。不過他認為香港的文化深厚，文化品牌比新加坡優勝，譬如香港有金庸，新加坡就沒有，這些文化品牌可為香港帶來長遠利益。



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楊榮文憶述在1991年初次與金庸碰面，當時金庸是《明報》社長。楊榮文形容金庸是一個「profound man（思想造詣深的人）」，更是中國文學史上最偉大的小說家之一，與中國四大名著的作家相比，他認為「he is among them（金庸與他們齊名）」，因金庸作品的讀者群覆蓋面廣，有青少年，亦有哲學家、思想家都會看，思考箇中俠義精神，當真是中國文化瑰寶。他以青少年讀者舉例，表示他們在閱讀金庸小說後，都會為金庸描畫的武俠世界而感自豪，這是華人的浪漫。

楊榮文：Taylor Swift是「即時點擊」 金庸是「good wine」

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金庸紀念展覽一連串活動，都是「藝術三月」的盛事活動之一，提及盛事經濟，美國樂壇天后Taylor Swift本月在新加坡舉行巡迴演唱會的唯一東南亞站，沒有選擇香港作為歌唱地點。楊榮文認為香港在舉辦盛事活動上，並沒有輸給新加坡，他形容Taylor Swift是一個「immediate click（即時點擊）」，其名氣可簡單直接、快速地為新加坡帶來經濟收益，而金庸則是一杯「good wine（美酒）」，其作品需耐心細嚐才能體會箇中韻味，香港有這個歷久不衰的金庸文化品牌，將可持續帶來長遠收益。

2024 年 3 月 1 日，Taylor Swift在新加坡和粉絲在她的 Eras 巡迴演唱會合唱（REUTERS）。

楊榮文坦言「we cannot own him the way Hong Kong can own him, we cannot celebrate him the way Hong Kong celebrate him（新加坡不能像香港一樣擁有和慶祝金庸這塊文學瑰寶」，他認為香港有著深厚的文化，當中包括中華文化，金庸就是其一，而新加坡則沒有這些文化，因此這些藝術、文化內涵是香港獨有的，用來發展盛事經濟是一大優勢。

新加坡前外長楊榮文認為，雖香港在疫情後發展盛事經濟比新加坡起步慢，但他相信金庸等的文化品牌可為香港帶來長遠盛事發展。（黃浩謙攝）

香港開關比新加坡遲 新加坡先佔先機發展盛事經濟

但在疫情期間以及後疫情時間，新加坡的經濟復甦起步比香港早，因為香港在肺炎期間「shut the front gate（封了海外進出關口）」，以為「back gate（連接內地的關口）」可以如常運作、做生意等，但料不到中國一直完全封關，所以香港被困在沒有海外生意，也沒有內地生意的困境中，已經「wasted few months in reopening（失去了復甦經濟的先機）」而新加坡比香港早數月開關，可先行一步重啟經濟，發展盛事等，因此香港在這方面較新加坡「輸蝕」。

對香港前景樂觀 認為香港在中國乃至國際間地位特別

楊榮文認為在盛事上，香港和新加坡並不是競爭關係，因兩者的市場都不同。他指香港主要市場在中國，而新加坡則是東南亞。

他續指，有朋友向他說「Hong Kong used to be an international city（香港曾經是國際大都市）」，他則認為「Hong Kong always be an international city for China, a special jewel of China（香港會一直是中國的國際大都會，中國的明珠）」。他分析指，現時中國的國際地位愈趨重要，亦愈加富有，香港可繼續利用自身獨特的地位，發展內地市場。

楊榮文覺得香港前景是「irrepressible（狂熱、不可抑制的好）」，他認為基本法23條立法對香港有利，又指出新加坡在立國之初，就已有國家安全條例，舉例世界多個國家都已就此立法，因此他深信23條立法可洗走海外人士覺得香港「混亂」的印象，他亦相信23條不會對文化產業造成影響。

楊榮文是新加坡資深政治人物，曾任新加坡文化、衛生、貿易部長，退休前最後政職為外交部長，現時專注在香港發展，居港逾7年，是嘉里集團前副主席，對香港有深入了解。