盛事經濟｜星前外長楊榮文：港復常遲冇Taylor Swift　但獨有金庸

新加坡前外交部長楊榮光昨日(15日)應邀出席「俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念」中「江湖盛匯」的開幕禮,他在會後接受採訪時,認為香港在舉行盛事上,有一地方比新加坡「輸蝕」,就是疫情封關比新加坡長,讓新加坡可搶佔先機,提早復甦盛事經濟。不過他認為香港的文化深厚,文化品牌比新加坡優勝,譬如香港有金庸,新加坡就沒有,這些文化品牌可為香港帶來長遠利益。



楊榮文憶述在1991年初次與金庸碰面,當時金庸是《明報》社長。楊榮文形容金庸是一個「profound man(思想造詣深的人)」,更是中國文學史上最偉大的小說家之一,與中國四大名著的作家相比,他認為「he is among them(金庸與他們齊名)」,因金庸作品的讀者群覆蓋面廣,有青少年,亦有哲學家、思想家都會看,思考箇中俠義精神,當真是中國文化瑰寶。他以青少年讀者舉例,表示他們在閱讀金庸小說後,都會為金庸描畫的武俠世界而感自豪,這是華人的浪漫。

楊榮文:Taylor Swift是「即時點擊」 金庸是「good wine」

金庸紀念展覽一連串活動,都是「藝術三月」的盛事活動之一,提及盛事經濟,美國樂壇天后Taylor Swift本月在新加坡舉行巡迴演唱會的唯一東南亞站,沒有選擇香港作為歌唱地點。楊榮文認為香港在舉辦盛事活動上,並沒有輸給新加坡,他形容Taylor Swift是一個「immediate click(即時點擊)」,其名氣可簡單直接、快速地為新加坡帶來經濟收益,而金庸則是一杯「good wine(美酒)」,其作品需耐心細嚐才能體會箇中韻味,香港有這個歷久不衰的金庸文化品牌,將可持續帶來長遠收益。

2024 年 3 月 1 日,Taylor Swift在新加坡和粉絲在她的 Eras 巡迴演唱會合唱(REUTERS)。

楊榮文坦言「we cannot own him the way Hong Kong can own him, we cannot celebrate him the way Hong Kong celebrate him(新加坡不能像香港一樣擁有和慶祝金庸這塊文學瑰寶」,他認為香港有著深厚的文化,當中包括中華文化,金庸就是其一,而新加坡則沒有這些文化,因此這些藝術、文化內涵是香港獨有的,用來發展盛事經濟是一大優勢。

新加坡前外長楊榮文認為,雖香港在疫情後發展盛事經濟比新加坡起步慢,但他相信金庸等的文化品牌可為香港帶來長遠盛事發展。(黃浩謙攝)

香港開關比新加坡遲 新加坡先佔先機發展盛事經濟

但在疫情期間以及後疫情時間,新加坡的經濟復甦起步比香港早,因為香港在肺炎期間「shut the front gate(封了海外進出關口)」,以為「back gate(連接內地的關口)」可以如常運作、做生意等,但料不到中國一直完全封關,所以香港被困在沒有海外生意,也沒有內地生意的困境中,已經「wasted few months in reopening(失去了復甦經濟的先機)」而新加坡比香港早數月開關,可先行一步重啟經濟,發展盛事等,因此香港在這方面較新加坡「輸蝕」。

對香港前景樂觀 認為香港在中國乃至國際間地位特別

楊榮文認為在盛事上,香港和新加坡並不是競爭關係,因兩者的市場都不同。他指香港主要市場在中國,而新加坡則是東南亞。

他續指,有朋友向他說「Hong Kong used to be an international city(香港曾經是國際大都市)」,他則認為「Hong Kong always be an international city for China, a special jewel of China(香港會一直是中國的國際大都會,中國的明珠)」。他分析指,現時中國的國際地位愈趨重要,亦愈加富有,香港可繼續利用自身獨特的地位,發展內地市場。

楊榮文覺得香港前景是「irrepressible(狂熱、不可抑制的好)」,他認為基本法23條立法對香港有利,又指出新加坡在立國之初,就已有國家安全條例,舉例世界多個國家都已就此立法,因此他深信23條立法可洗走海外人士覺得香港「混亂」的印象,他亦相信23條不會對文化產業造成影響。

楊榮文是新加坡資深政治人物,曾任新加坡文化、衛生、貿易部長,退休前最後政職為外交部長,現時專注在香港發展,居港逾7年,是嘉里集團前副主席,對香港有深入了解。