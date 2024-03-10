盛事經濟｜旅發局主席：煙火匯演結合盛事一齊放　配合每月大活動

政府推動盛事經濟，財政預算案2024公布擬每月舉行煙火和無人機表演。旅遊發展局主席彭耀佳表示不是定期放，而是結合盛事吸引旅客。局方補充，煙火或無人機表演會定期配合每月節慶或大型活動，以不同主題呈現。



西安、青島開放港澳個人遊，彭耀佳相信中央會開放更多自由行城市。



▼2023年12月24日 市民平安夜湧西九看水上煙火表演▼



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出任全國政協委員的彭耀佳正在北京出席政協會議，他接受本地傳媒訪問時說，並非真的每月一定放煙火，而是煙火匯演會跟盛事一起做，令活動更豐富好玩，「我哋預算係會有，會善用嗰筆錢令遊客體驗更開心，吸引更多旅客嚟香港。成效初步喺短時間未估計到，感覺到旅客會好歡迎。」

旅發局主席彭耀佳料中央會開放更多自由行城市。（資料圖片／洪芷菁攝）

旅發局發言人補充，主席彭耀佳意思是指， 煙火或無人機表演會定期配合每月節慶或大型活動，以不同主題呈現，以增添整體活動的吸引力，因此不是在每月固定的日期舉行，而是要配合節慶或大型活動的日期。

▼3月6日 首批青島自由行旅客到港▼



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西安、青島開放港澳個人遊，彭耀佳表示，初步反應正面，旅發局會加強接觸當地業界，邀請網紅推廣及爭取增加航班運力，相信中央會開放更多自由行城市。