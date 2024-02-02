照顧者支援專線接逾萬個來電　兩區關愛隊3月起助尋隱蔽個案

照顧者照顧壓力大，社會愈趨關注如何支援照顧者。社署去年9月推出的24小時照顧者支援專線，至今已接到逾萬個來電；去年11月底推出的照顧者資訊網，累積點擊率亦超過23萬次。就社區仍存在一些隱蔽個案，社署署長李詩佩表示，關愛隊會在今年3月開始協助尋找區內的隱藏長者及照顧者，署方也會為關愛隊提供培訓，確保他們有能力辦識相關個案。



李詩佩續提到，就跨境養老，署方已到內地約十間安老院視察，全屬內地評級制度下四星安老院，通常附近設有醫院，現時仍在審視如何處理港人在內地的醫療保險等問題，期望有完整安排後才公布詳情。



社署署長李佩詩（中）、社署副署長（行政）黃燕儀（右）和社署副署長（服務）黃國進（左）。（江麗盈攝）

萬個來電中三成人需情緒支援

社署署長李佩詩今日（2日）在傳媒聚會上指，在照顧者支援一環，去年推出的24小時照顧者支援專線，至今已接獲逾萬個來電，當中三成人需情緒支援、約三成人則尋求服務轉介；而去年11月底推出的照顧者資訊網，累積點擊率亦超過23萬次。至於照顧者經常提及的暫託服務，李佩詩指，提供暫託的地點已由50多個增至190個，大多是由安老院提供。

她在席上多次提到明白照顧者忙於照顧，或身心俱疲，也理解照顧者在求助時或要先「跨過心魔」，呼籲照顧者有任何需要，也可以先致電照顧者支援專線。

荃灣及南區關愛隊率先尋找隱蔽照顧者

李佩詩續指，今年3月開始，會以荃灣及南區為試點，由關愛隊協助署方在各區尋找隱蔽個案，包括獨居長者、雙老家庭、照顧者等，署方也會為關愛隊提供培訓，確保他們有能力辦識相關個案。

▼社會愈趨關注照顧者支援▼



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提高寄養家庭獎勵金即收大量來電

在兒童照顧方面，如施政報告公布，寄養家庭的獎勵金今年4月會上調至11,000至13,000元，李佩詩透露消息傳出後，署方收到很多來電表示有意成為寄養家長，坦言略為擔憂，未來在揀選寄養家長時或要更審慎，表明不希望大眾將寄養家長視為工作。

針對特殊學校離校生及家長，署方會在今年第二季成立21個專隊，在學生畢業前主動聯絡家長及照顧者，提供照顧及相處技巧訓練，學生離校後18個月仍會持續跟進，以協助他們連接社區支援服務、適應社區生活。

社署去年2023月擴展廣東院舍照顧服務計劃。（資料圖片）

輸入護理員特別計劃共輸入3000人

就安老院舍，院舍條例修訂後當中各項新規定，如提高最低人手規定、調高住客最低人均樓面面積等，將由今年6月16日起分階段實施。

針對院舍人手問題，去年6月推出的輸入護理員特別計劃，至今已完成兩期申請及審批，分別向173間院舍批出1,003個、及向441間院舍批出1,893個配額，後者批出配額中有889個屬續約配額。計劃目前正進行第三輪申請。李佩詩也提到現時正進行院舍康健服務人手檢討，會探討院舍人員晉升階梯，在院舍增設高級保健員職級，預計檢討會今年年底完成。

至於跨境養老，社署去年7月擴展廣東院舍照顧服務計劃，李佩詩稱，署方已到內地約十間安老院視察，全部都是內地評級制度下四星安老院，通常附近已設有醫院，署方現時仍在審視如何處理醫療保險，期望有完整安排後才公布詳情。