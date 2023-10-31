施政報告｜麥美娟：關愛隊助識別個案　不會單獨接觸精神需要人士

施政報告提再加強「關愛隊」服務工作，加強識別照顧者、獨老或雙老家庭，並研協助有精神健康需要人士等。民政及青年事務局麥美娟今日（31日）表示，會以荃灣及南區作試點，社署會提供適當訓練予關愛隊友義工，包括服務資訊及溝通技巧等，強調不會進行輔導等專業工作，不會取代社工角色。



至於支援精神健康需要人士，麥美娟稱仍要與醫務衞生局落實支援細節，不會輕視工作的難度，也不會由關愛隊單獨工作，詳細仍需商討。



▼10月25日 政府公布新一份施政報告▼



麥美娟今早（31日）在電台節目表示，明年會以荃灣及南區關愛隊作試點，在日常探訪中，識別及支援獨老雙老、照顧者家庭，並轉介一些社會服務。她稱社署會提供適當培訓，當中包括服務資訊、溝通技巧等，倘關愛隊發現有家庭需專業社工輔導，則可作轉介。她強調該些培訓並非正式的專業培訓，也不需關愛隊做輔導等專業工作，更不會取代社工。

至於支援精神健康人士方面，她指仍要與醫衞局商討，料需要由醫生等專業人士向關愛隊講解，涉及更詳細的指導培訓。她指屆時不會由關愛隊單獨做，會與專業的醫生護士等一同去做，但詳細尚要再敲定。

民政及青年事務局局長麥美娟。（歐嘉樂攝）

她說，正研究推出關愛隊管理應用程式，取代文書工作，因關愛隊也有積效指標（KPI）要達到，包括要達到某個探訪數字等，故正研究以應用程式取代寫報告等，讓關愛隊在程式上傳紀錄，並在程式上獲得需要的轉介或資訊等。

她又說，現時每隊關愛隊兩年計劃涉80至120萬元投放，但也有不少社區人士願意提供資源，並成立基金支援等，與社署的合作計劃下，社署也會因應情況投放額外資源。

▼施政報告 照顧者支援▼



+ 1

她說，過去進行170多場青年人諮詢會時，也發現青少年對精神壓力的關注，已將情況分享予醫衞局，青年發展委員會下的正向思維計劃，也有機構開展項目，教導年輕一代面對生活壓力逆境時都可正面應對等。

去年施政報告指希望增加青年宿舍，2022至27年將有3,000個額外宿位落成，包括支援非政府機構租用酒店改建。麥美娟稱首年已有400個宿位涉3個項目，反應熱烈，每開放申請很快滿額。她承認疫情後前來商談的酒店較少，但仍有部份尚在商談，指該些酒店希望可盡社會責任，也想改建設施迎合青年宿舍需要。