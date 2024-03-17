機電署推電梯數碼工作日誌　研AI分析業界呈交照片　加強審查

機電署在2022年底推出數碼工作日誌，取代傳統紙本工作日誌，避免資料破損、缺頁、遺失，確保資料真確性及修改可追溯性。截至今年2月底，有超過3.6萬部電梯採用數碼工作日誌，佔總數約四成半。



機電署正開發人工智能系統，以影像分析署方所收集到有關電梯主要部件的相片，從而檢視該些部件以至電梯的健康狀況，並經由數碼工作日誌平台發放分析結果予電梯負責人、承辦商及部門同事作適切的跟進。



發展局今日發表網誌，機電工程署工程師雷家浩指出，數碼工作日誌讓電梯負責人、維修保養承辦商的管理人員和從業員，以及政府監督巡查人員，能夠透過流動應用程式或網上平台，實時監察、記錄、管理及分析電梯維修保養資料，便利各持份者共同監察相關維修保養工作。

2022年底推出 採用率四成半

截至今年2月底，全港8萬多部電梯中，已有超過3.6萬部電梯採用數碼工作日誌，佔總數約四成半。

機電工程署工程師雷家浩表示，雲端升降機及自動梯數碼工作日誌能便利各持份者共同監察相關維修保養工作，提升電梯管理成效。(發展局提供)

採智方便及生物認證登入系統 記錄難以被篡改

機電工程署工程師雷家浩表示，數碼工作日誌採用智方便及生物認證，讓用家方便及安全地登入系統，並運用區塊鏈及全球定位技術，令記錄難以被篡改，確保工作資料的真確性。

承辦商可監察工作進度，規劃工作和調配資源，機電署亦可透過分析數據，制定合適的策略以提高規管成效。

研AI分析業界提交電梯部件相片

雷家浩稱，機電署正優化數碼工作日誌的功能，包括開發人工智能系統，以影像分析署方所收集到有關電梯主要部件的相片，從而檢視該些部件以至電梯的健康狀況，並經由數碼工作日誌平台發放分析結果予電梯負責人、承辦商及部門同事作適切的跟進。

現時，署方每年會進行約3萬次電梯巡查，並抽樣審查業界250萬張電梯部件照片，新人工智能系統將可大幅提升現時有限的審查能力，毋需花費額外人力資源，系統預期會在今年第四季推出。

啟勝管理服務有限公司總經理（工程）劉志川表示，公司現時管理超過170個物業項目，涉及約3000部電梯，他指採用數碼工作日誌後，同事可經流動應用程式隨時隨地查看他們所管理的電梯的最新工作記錄，亦可以透過翻查相片了解電梯機件狀況。

數碼工作日誌在第48屆日內瓦國際發明展，機電署共獲頒23個獎項，當中，數碼工作日誌獲得銅獎。