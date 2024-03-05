抽濕機．潮濕｜天文台料相對濕度最高達100%　機電署5大安全須知

【潮濕天氣/潮濕解決/回南天/抽濕機消委會/抽濕機功能】今日（5日）驚蟄，天文台指受一股潮濕偏南氣流影響，本港相對濕度高達100%，展望周三（6日）最高相對濕度繼續達100%。回南天又潮濕，家中與走廊也滴水，開啟抽濕機是最常使用方案，不過也須注意安全，機電工程署就列出抽濕機安全須知，讓大家安全抽濕。



▼3月4日 驚蟄前夕鵝頸橋打小人不斷▼



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今日是二十四節氣當中的驚蟄，代表冬眠中的動物被春雷驚醒，，這段時期華中及華南地區氣溫一般會回暖，雨水增多，但間中仍有較涼空氣南下，天氣乍暖還寒。天文台指，今日天氣潮濕，短暫時間有陽光及溫暖，氣溫介乎22度至26度，天文台預料，今晚大致多雲，有薄霧及一兩陣微雨。吹和緩偏南風，初時高地間中吹強風。展望明日初時仍然潮濕，相對濕度高達100%，

抽濕機安全須知

1.切勿長期使用令機件過熱



2.抽濕機應擺放在平穩的地方，以免傾側翻倒，造成火警危險



3.切勿將抽濕機放置在浴室內或滴水的衣物下面



4.保持出入風口及濕度感應器不受阻擋，定期清洗隔塵網



5.應獨立接駁到一個固定插座使用，避免在同一個插座插上其他電器或使用拖板



此外，消委會去年2月15日公布抽濕機評測報告，抽查了市面14款抽濕機，當中三菱電機及LG的抽濕機樣本均取得4.5星評分，是眾多樣本中效能最好，惟兩款抽濕機分別售6,080元和5,690元，是14個樣本中較貴的款式

小米Xiaomi抽濕機獲4星，每部售價2,099元，比三菱及LG便宜三分二，而同樣獲4星的飛利浦、飛歌、東芝及日立抽濕機，也要4,000元起。該款抽濕機正是該款售罄產品。

▼消委會2023年2月15日抽濕機評測報告▼

消費者委員會2023年2月15日公布市面上14款抽濕機評測報告。（黃寶瑩攝）

▼點擊睇被測試抽濕機總評（不計算空氣淨化表現）及售價▼



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▼消委會測試抽濕機 估計每年所需電費（由低至高）▼

