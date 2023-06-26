餐具禁膠｜政府擬放寬管制即棄膠手套　直至找到合適代替品

政府計劃年底禁止餐飲處所提供膠餐具，及在下一階段禁提供非醫療用途膠手套等，有關的條例草案目前在立法會審議中。該草案委員會成員、立法會議員陳凱欣今日（26日）表示，市民在食肆進食或上烹飪班，基於衞生考量而獲派發免費手套使用，若禁止銷售又沒有理想的代替品，是難以接受。她透露，上周五政府終於「鬆綁」，承諾第二階段可以銷售非醫療用途透明手套，直到找到合適代替品為止。



陳凱欣今早接受香港電台訪問稱，作為立法會《2023年產品環保責任(修訂)條例草案》委員會成員之一，委員普遍非常支持「走塑」，不過針對其他塑膠產品有不同意見，其中有非醫療用途透明手套。她舉例指，市民在食肆如吃乳鴿、雞等的時候或上蛋糕班等，都會基於衞生考量而獲派發免費手套。

她指，條例草案修訂建議在第二階段禁止銷售非醫療用透明手套，即在超級市場也買不到，質疑做法未必合適：「但連賣都冇得能賣，其實呢個我哋就諗有冇代替品？」但政府一直以來的回覆指，可以用醫療手套或平時洗碗用的膠手套代替，質疑這樣是勉強地用一些非理想代替品，難以接受。

陳凱欣透露，於上周五政府終於「鬆綁」，承諾委員會會提出修訂，即仍然須禁止免費派發，但在第二階段可以銷售非醫療用途透明手套，直到尋找到合適代替品為止。