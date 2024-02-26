灣仔海濱3.15起一連10日辦「迷趣海濱」　市民免費玩5大主題迷宮

灣仔海濱活動空間將於3月15日舉行「迷趣海濱 A-Maze-ing Harbourfront」，一連10天免費開放予市民。活動以5大迷宮為主題，包括以光影為主題的「迷時」、以鏡面為結構的「鏡院」及以竹為元素的「迷走竹林」、以燈光變化組成的「光盒子」及設彈床迷宮，融合了創意藝術、玩樂、打卡和冒險元素。



穿梭光影隧道 由多面鏡子、竹板組成迷宮

「迷趣海濱」5大迷宮，包括以光影為主題的「迷時」，市民在高牆林立、錯綜複雜的石屎森林，透過找到「光」逃出迷宮，穿梭曲折光影隧道；「鏡院」，由建築師馮國安將數十面鏡子組成迷宮，市民在踏入此迷宮時可看到自己的影象在鏡像中折射，同時欣賞天空；以竹為元素的「迷走竹林」，迷宮以竹板排列，形成不同方向，增加逃出迷宮的難度，內設有竹天梯，可欣賞天際線景色並近距離觀賞高處的光雕塑。

燈光變化組成「光盒子」 設彈床迷宮

另外，還有以燈光變化組成的「光盒子」，透過運用動態和色彩斑斕的燈光效果，組成充滿迷幻的氛圍；以及為小朋友而設的「躍動迷城」，設彈床迷宮及各種障礙物、隱藏通道等挑戰元素，亦可以進行親子打卡。

活動由Serious Staging主辦，迷宮設計團隊由多位跨界別的藝術和創意專才組成，包括建築師馮國安、景觀設計師Kan Srisawat、設計師Calix Wong及創意文化項目策展人區瑞蓮。

「迷趣海濱 A-Maze-ing Harbourfront」 活動詳情：



日期：3月15日至3月24日

時間：上午7時至晚上11時

地點：灣仔海濱活動空間（灣仔鴻興道，鄰近灣仔碼頭）

入場費用：全免

交通：

-港鐵會展站A2出口步行約5分鐘

-灣仔碼頭步行約1分鐘