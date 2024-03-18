花墟道重建｜市建局稱受影響店舖可優先回遷　指租金分別應該不大

市區重建局上周五（15日）公布洗衣街／花墟道重建計劃，地盤總面績約29,315平方米，包括6個地盤。當局擬透過「融合策略」推動花墟發展，並改善多項區內規劃問題，又打算建構「城市水道」及「第三條花墟步行街」活化花墟。當局指，重建計劃受影響地舖商戶約33個，另有約275個住戶受影。



市建局總監（規劃及設計）麥中傑今日（18日）接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，6個重建地盤中有4個面積較小，稱如果重建後都是「攝罅樓」，「相信大家都唔想見到呢啲『牙籤樓』插咗這喺到」，故將會把小地盤的地積比放於大地盤發展，以達至更多規劃裨益；他又指，計劃完成後，受影響店舖可優先選擇回遷，稱「租金分別應該不大。」



市建局公布洗衣街花墟道重建計劃。（市建局）

麥中傑：租金分別應該不大

麥中傑表示，洗衣街／花墟道重建計劃是希望強化花墟特色、改善車流，望「一地多用」可改善新功能及整合設施。他強調，受影響花店僅佔整個花墟範圍花店的17%，相信計劃可提升花墟氣氛及經濟活力，將市區「活化」起來。

他表示，6個重建地盤中有4個面積較小，樓齡達64至76年，且大部分沒有有升降機，市建局將會考慮加入綠化元素或壁畫美化後巷，進而連接公共空間，構建花墟第三條行人道；而未用盡的地積比會轉移到面向太子道西，面積較大的地盤興建40多層高的商住樓宇。他又指，市建局將會考慮提供大型地下停車場，供220個時租車位，以解決泊車問題。

他提到，如果重建後都是「攝罅樓」，「相信大家都唔想見到呢啲『牙籤樓』插咗這喺到」，故將會把小地盤的地積比放於大地盤發展，地盡其用，以求更多規劃裨益。他續指，計劃完成後會讓受影響店舖優先選擇回遷，並認為新店舖租金與現時地舖租金分別應該不大。

市建局總監（規劃及設計）麥中傑今日（18日）接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，計劃是希望強化花墟特色、改善車流，望「一地多用」可優化新功能及整合設施。（資料圖片/羅君豪攝）

未知補償詳情 賴榮春：無人接觸過我哋

香港鮮花盆栽批發聯會主席賴榮春也在同一節目表示，自己於花墟經營花店33年，認同其店舖位置樓宇確實較為老化，形容「時代會變遷」，明白會有所轉變，惟他擔心重建工程需時10年，或會對環境有一定影響，包括噪音、塵埃等。

他形容，現時路面情況只有大時大節較為擠塞，實際上平日較少擠塞、甚至大型交通事故發生。他指，在此生活、工作多年，「（對於花墟道重建）個心都有啲唔舒服。」又指不論商戶、租戶或客人都會不捨，甚至有一名81歲的老人向他表示「（重建）做完都唔知睇唔睇得到。」

賴榮春表示，仍支持政府的收購計劃，惟在不明朗的情況下，冀政府做好補償。他提到，相關的支援或補償措施皆未知詳情，指「無人接觸過我哋」，據他了解，市建局將在明晚（19日）相約業主及租客開會，以交代相關安排。

他指，業主都持觀望態度，若賠償合情合理，部分業主可能在收錢後會在附近買鋪；若賠償不足的，則可能等待回遷。

香港鮮花盆栽批發聯會主席賴榮春也在同一節目，就花墟道重建作回應。他表示自己於花墟經營花店已33年，認同其店舖位置樓宇確實較為老化，形容「時代會變遷」。(資料圖片)

計劃對市建局財政有頗重要裨益

測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，收購成本的具體數字仍要等市建局公布，不過他認為今次計劃收購的業權不多，但項目的發展規模大，相信對市建局的財政有頗重要裨益，及有頗新穎的安排，尤其創造水道公園，令花墟一帶重建後環境有很大幅度改善。

他續稱，若可將較為零碎的地盤撥至大地盤，可以令日後的樓面設計更好，地積比率「靚啲」。他提到，如果將超過50年樓齡的老舊樓宇重建，對整個香港整體城市面貌及土地運用都可帶來裨益。