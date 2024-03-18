男警涉用他人戶口收外圍賭博彩金　認洗黑錢逾6百萬　還柙候判

前男警涉嫌在一年半內，在3個非法賭博網站賭博並中彩後，將得益分別存入多個銀行帳號和馬會帳號。因而被控6項洗黑錢罪，他今（18日）在區域法院認罪。庭上透露，涉案款項共逾607萬港元。案件押後至4月10日判刑，以待為被告索取背景和心理報告，期間被告須還押。



被告鄺嘉傑（30歲），今承認6項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，涉款共約607.7萬港元。控方透露，被告於2016年入職為警員，2021年被停職，2023年3月被捕。

被告鄺嘉傑。(凌子淇攝)

部份現金存入馬會戶口

案情指，2019年10月至2020年3月間，有33筆共港幣122.7萬的存款，由譚家偉先生的兩個銀行帳戶存入被告在中銀的儲蓄帳戶；2019年12月至2020年1月間，則有5筆共港幣16.5萬的存款，以現金存入被告在賽馬儲帳戶。同一時間，5筆共港幣16.4萬的存款，轉帳存入被告的中銀儲蓄帳戶。

用他人賭博帳戶下注

被告在錄影會面中承認，譚案發時向他提供賭博帳戶，他則透過該等帳戶在網站「沙龍娛樂城」賭博。被告投注中彩後，譚便以現金把贏得的錢交給他，他繼而存入中銀儲蓄帳戶或賽馬會帳戶。

曾在個多月內處理670次轉帳

另於2020年1月至10月，328筆共91.1萬元存款經轉帳存入星展信用卡帳戶，及有32筆共10萬存款經轉帳存入中銀信用卡帳戶。此外，於2020年4月至5月12日，500筆共258.3萬元存款經轉帳存入中銀儲蓄帳戶，及有170筆共54.1萬元存款經轉帳存入眾安儲蓄帳戶。

認有在賭博網站開設帳戶

被告在錄影會面透露，他當時在網站「世博」、「22 Bet」開設帳戶和賭博，並先後用上述帳戶收取投注中彩所贏得的錢。被告最後於2023 年3月22日被捕。

求情稱失去熱愛工作已是重大教訓

辯方求情指，被告非以警員身份或在當值期間犯案，犯案並無影響其工作表現。被告因本案失去自由和熱愛的工作，對其已屬重大的教訓。

案件編號：DCCC 441/2023