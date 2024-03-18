經濟高峰論壇｜于品海：港人要知正身處大變局　搶先成為主導者

《香港01》周一（18日）舉行經濟高峰論壇2023。《香港01》創辦人于品海在論壇上致詞表示，國家主席習近平在過去數年提出「世界百年未有大變局」，提醒香港各持分者需要知道正發生此事，讓香港可以成為變局中的主導者。



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《香港01》3月18日舉行經濟高峰論壇2023， 于品海發表開幕致詞指出，這個論壇過往都在今底舉行，今屆為了配合《香港01》成立八周年而順延，以示慶祝。他介紹，《香港01》由2016年春季開始邊做邊試，面對各種困難，包括2019年的社會風波及新冠疫情衝擊等。

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《香港01》創立時便以「倡議型媒體」自我定位，于品海指出，過去數年《香港01》有數個主要議題，其中一個正是「百年大變局中的香港經濟」。他表示，國家主席習近平在過去數年提出多種新的經濟理念，也指出世界正面對「百年未有之大變局」，一帶一路、中國製造2025等發展戰略均為中國面對「世界百年未有之大變局」的有效手段。

于品海提到，香港官員近年頻繁被制裁，顯示香港會受各地緣政治影響，屬一個「國際城市」，可惜的是「香港需要到一個如此嚴重的事件才意識到原來自己真是一個國際城市」。他指出，在過去百年的全球歷史中，中國曾經處於較為被動的角色，但現在轉為主動角色，而香港在國家發展過程中扮演着重要角色，但「香港人是否很能意識到呢個角色？」

于品海以香港當下最重要的政治議題——23條立法為例，分析香港如何應變。他引用明代哲學家王楊明的「知行合一」理念，提問道，社會上的人士是否清楚知道正發生什麼事？「過去20多年時間我們是知道要立這條法，還是不知道呢？答案當然是我們每個人都知道。」然而，如果大家都知會發生這件事卻不去執行、落實，其實仍是屬於「不知」。

針對北上熱潮，于品海表示，曾到訪數個深受港人熱愛的商場 ，跟着港人在商場閒逛，觀察到港人的心態與2019年相比發生了變化，「意識到深圳同香港的分別，已經不能能夠再用舊有的方向去看」。

創立《香港01》是「挑戰建制看事物的方法」

于品海表示，中國正積極影響「世界百年未有大變局」，香港的企業以及政治上的建制力量也可以作出不同行動，產生正面影響。他強調，創立《香港01》是「挑戰建制看事物的方法」，希望可令社會各持分者知道正發生「世界百年未有大變局」，而香港可以成為變局中的主導者。