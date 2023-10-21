于品海 ｜美國的折騰何時可以停止

烏克蘭的戰爭依然在進行中，俄羅斯和美國在烏克蘭領土上打着一場代理人戰爭。源源不斷的武器從四面八方運送到戰場，這場戰爭看似要長時期打下去。

以色列和哈馬斯在加沙地區的全面戰爭已經啟動，短短時間內已經失去五千多人的生命。 美國是以色列的全力支援者，甚至可以說它已經參戰。這是數十年戰爭的延續，在實力懸殊之下，估計最後的死傷人數將會是驚人的。

美國最近突然放寬了對委內瑞拉的全方位制裁，為自己多年的失敗干預畫上休止符。曾經被美國承認的委內瑞拉過渡政府只能夠自行解散，其所謂過渡總統瓜伊多只能寄居在美國的佛羅里達州。委內瑞拉人民估計會問，折騰了這麼久的政治破壞，為美國帶來了什麼好處，而自己卻要賠上了如此之多？

台灣即將舉行的總統選舉正在尋找「藍白合」的可能，台灣選民被迫在美國的言行中尋找投票的指引，他們深信「藍白合」的推手是美國，認為美國擔心若民進黨繼續執政，會讓自己在與中國的較量中變得被動，甚至被捆綁在台海戰爭的泥淖裏。

只要有動亂，無論是世界上的那個角落，都會有着美國的身影。香港人估計不會忘記美國政客在2019社會騷亂中的身影。

10月18日，大批示威者衝入美國國會大樓示威，要求以色列馬上在加沙停火。（路透社）

只要有動亂，就有美國的身影

前段時間阿塞拜疆和亞美尼亞再次發生衝突，在俄羅斯斡旋下，衝突很快就結束，阿塞拜疆徹底恢復對納卡地區的控制，並清除了分離主義的軍事設施，兩國看似將簽署某種形式的和平協定，高加索地區的一個炸藥桶或許能夠徹底消除。

中國在幾個月前撮合了沙特阿拉伯和伊朗放下歧見，重建了外交關係，雙方的大使館重開，為中東的和平排除了一個巨大障礙，敘利亞亦重新恢復在阿拉伯聯盟的成員國地位。當加沙地區發生瘋狂殺戮的同時，一百多個國家的元首、政府領導人、企業家、學者聚首北京，討論如何修橋、築路、建高鐵、港口和機場、推進數字經濟和人才培育等。

地球顯然存在着兩個平行的世界。

美國拒絕參與烏克蘭戰爭，卻不斷提供武器，擔心烏克蘭人不願意為北約和俄羅斯持續戰鬥；它不希望看見以色列在加沙地區發動全面戰爭，避免批評以色列違反國際法的軍事行動，卻無法不宣示對以色列的絕對支援，在大肆宣傳要保護以色列人的人權之餘，它對巴勒斯坦人的人道災難卻貓哭老鼠；它擔心被拖入台海戰爭，不願意支持民進黨，卻看不見它有能力讓國民黨和民眾黨聯合起來，也不敢與民進黨翻臉，很好地說明了「養鼠為患」的意思。

當然，美國國內正亂成一團，它的眾議院「群蟲無首」，它必須在不到一個月內提升債務上限，不然政府停擺將再次成為定時炸彈，拜登甚至擔心無法通過對烏克蘭和以色列額外一千億美元的軍事援助。這些挑戰是在印證美國制度的優越性，還是在說明這個千瘡百孔的體制走到了盡頭，將如何為自己挖掘墳墓？所有人都懷疑，美國的政治精英嘴巴上的民主究竟是什麼，或許那只是政客利用選舉漏洞來謀求私利。美國當然無法回答這些質疑，它也不屑於回應。

美國眾議院投票選舉新議長，共和黨籍候選人喬丹（Jim Jordan）因多名黨友倒戈而未能獲得足夠票數。（路透社）

過時國策支撐起霸權自私行為

美國的國策自然是過時的，它的干預政策從門羅主義開始，一直錯誤以為權力是解決問題的手段，軍事可以是權力的支撐。當我們審視美國參與的衝突，很容易看見民族、宗教、意識形態和地緣政治的作用，沒有一次是為了消滅貧窮、消滅不平等、提升人們的幸福。 美國支援以色列當然有宗教和種族原因，對手是伊斯蘭族群，在這裏所使用的武力，很可能是最不對稱，而且是對巴勒斯坦人民最不公正的地緣政治霸權。它支援亞美尼亞是因為它是基督教國家，而對手阿塞拜疆又是伊斯蘭民族，除此之外，很難找到任何美國參與的依據。

當我們嘗試瞭解美國為什麼插手委內瑞拉內政，只能看見馬杜羅政府的社會主義背景，以及它的反對派屬於大商家勢力的事實，或許這樣的解釋已經足夠。烏克蘭和俄羅斯之間的民族對立只是佈景板，美國要求北約戰略圍堵俄羅斯才是戰爭的根本原因，它不願意俄羅斯有任何重新崛起的機會。其他美國在中東參與的衝突更是無日無之，無論是發生在敘利亞、伊拉克、阿富汗，甚至是與北約盟友土耳其之間的爭吵，與盟友埃及之間的若即若離，都可以展現霸權國家的自私行為。當一個用借貸來支撐國家財政的美國在世界各地胡作非為，所有人都有權質疑這種行為的合法性、合理性。當然，所有人，特別是美國人，都會為華府的政客感歎：你究竟累不累！

上面提到的衝突沒有一個是符合人類的進步要求，都是幼稚的政客在不顧人民生命財產的情況下放任而成的，但它們卻是不少國與國之間常見的格局。當人類早就進入現代，卻無休止地還像在蠻荒時期一樣打打殺殺，而且不是為了生存，而是為了展現自己的權力，這可不是文明的意思。最可惜的就是，這一切都與自命為最先進國家的美國相關，這個自二戰以來發動和參與最多戰爭的所謂民主國家。

2023年10月18日，國家主席習近平在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕禮上發表講話，重申共建「一帶一路」注重的是眾人互幫互助走得遠，崇尚的是自己過得好、也讓別人過得好。（路透社）

該學學「達則兼善天下」的道理

中國是二戰之後的奇葩，無論是在冷戰期間或改革開放之後，它都極少發動或參與戰爭。 這是近代以來所有崛起大國中難以想像的局面。中國人應該感到自豪，戰爭已經遠離我們很長一段時間，應該說，中國今天的強勢崛起，保證了歷史上在我們國家曾經發生過的悲劇很可能不會在可預見的未來再次出現，中國人將持續努力改善自己的生活。孟子有句名言，「窮則獨善其身、達則兼善天下」。今天的中國，無論是一帶一路倡議，還是全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議，或者是提出人類命運共同體概念，其實都是「兼善天下」的實踐。中國還不能說是「達」，但可以說不再是「窮」，既然如此，為國際社會、為人類多做一些事情，自然符合中國人的傳統文化。

當世界身處各種悲慘遭遇，頗讓人欣慰的是，美國政府竟然承認自己在911之後犯下重大錯誤，在憤怒的情況下發起了錯誤的軍事行動，讓美軍在伊拉克和阿富汗泥足深陷。拜登總統勸告以色列不要重蹈覆轍，因為在暴怒之下錯誤進攻加沙很可能讓以色列無法自拔。美國在二十年後從阿富汗撤退時的狼狽模樣，美軍現今還在伊拉克和敘利亞境內進退維谷，都是莽撞行為的結果。拜登總統是當年投票支援入侵伊拉克的參議員，他今天的後悔也算是美國政客少見懂得反思的謙卑行動。

拜登可能是美國國會最具資歷的外交政客，長年擔任參議員外交委員會主席，如果他能夠在任內徹底改變美國窮兵黩武的歷史和外交記錄，這將會是世界真正進入和平和發展時期的最重要里程碑，是世界擺脫爭端，衝突的最可靠路徑。當然，我不會幼稚到認為拜登的幾句話就證明美國幡然覺醒，不再盛氣凌人，甚至可以放下屠刀。然而，缺乏希望就很難在這個世界活得太久，就看看中國能否用祥和之氣讓美國主導的怒火得以緩解，讓無辜的人們喘一口氣。