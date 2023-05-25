于品海｜深圳要有「先行示範區」的擔當

中國是社會主義國家，但稱謂或標籤不會自動成為現實，就算社會主義這幾個字看似給人民很大的承諾。話要說，但行動才是實際的，話或許說得容易，行動卻不這麼簡單。中共經常告誡幹部隊伍要「知行合一」，為什麼？因為不少幹部說一套做一套，甚至是陽奉陰違。大家都知道反腐是成功的，但也讓一些幹部不願意幹事，或許說不敢幹事、不懂幹事。他們表面上是怕幹事要擔責，但更真實情況是缺乏自信，擔心在巡視中不經意將「歷史故事」暴露出來，不好解釋。習近平明白官員的心態，鼓勵他們「身正不怕影子斜」，為什麼要害怕？總書記還真看不見幹部的「難」。誰不懂得大道理，問題是，身子「正」嗎？



深圳前幾年被賦予「社會主義先行示範區」的任務，當時的市委書記曾經很興奮地告訴不少朋友，他是如何努力得到中央授予這個定位，深圳有不少工作要做，才能名實相符。很可惜，世界不久就進入疫情期，什麼事情都像是停擺了。深圳管理疫情的表現還是出色的，但也成為不少官員遮掩失職失責的遮羞布，所謂「先行示範區」就更是被束之高閣。

當年鄧小平設定深圳為經濟特區時，全國人民都在為建設特區掀起一股熱潮。但今天，沒有多少人將深圳真的視作「先行示範區」。為什麼？因為無法感知它如何「示範」。今年春節我在深圳過，街道上行人很少，主要商業區也沒有太多人，我問朋友為什麼？他說不會有人到深圳過年，深圳人也都會回老家過年，所以深圳年年都這樣冷清。這說明很多深圳人不當深圳是家，但深圳政府的宣傳口號卻是：來了就是深圳人。說了不等於做了，一個不讓人感覺到是家的地方，它能是「社會主義先行示範區」嗎？

一個不讓人感覺到是家的地方，它能是「社會主義先行示範區」嗎？ （資料圖片）

敢打敢拼的深圳精神哪去了？

深圳的吸引力是經濟特區，說白了就是賺錢的地方，在改革開放初期，這很重要，發展是硬道理，深圳的官員引領大家重視發展，敢幹敢闖的勁頭當然是偉大的。但在今天，深圳是否還可以說出幾件值得炫耀的事情？它還「特」嗎？深圳的經濟表現早已缺乏光彩，甚至有人說，除了房地產曾經支撐過去幾年的GDP，前海的發展不樂觀，甚至到處都是爛尾樓，公開數字顯示深圳的人均消費是一線城市最落後的。確實如此，只要你在深圳到處走走，除了一些商業區的高樓大廈，不會有太多值得炫耀的先進所在。當然，說自己在深圳有房子還是挺有面子的，夠貴嘛！

然而，深圳曾經的偉大是因為中央賦予「特區」的某些政策嗎？不對，政策無法克服困難、勇往直前，只有人才可以，政策是工具。當年就有一批這樣的年輕人和革命幹部為深圳打下了堅實基礎，他們心甘情願為特區的發展出力。問題是，今天的深圳還有這樣的魄力，或者說還有這樣一群為改革開放打拼的人嗎？在今天的官員中，只有為數不多的人給我這種印象，當然，我認識的官員實在太少。相反，深圳的企業界經常議論有越來越多官員遇事避難，甚至製造問題，好讓自己看似有原則，其實是在懶政，用傳統的政治術語，都是裝着「左」的大右派。當然，也有一批認真秉公辦事的幹部，他們年輕，頗有想法，但身處官僚主義文化中，相互推諉、嚴重卸責就難免變成是常態。

深圳的經濟基礎是扎實的，製造業很不錯，但它的金融業和土地經濟同樣是龐大的，房價居高不下，這種組合是否合理，見仁見智。住房和土地昂貴的事實讓香港社會喘不過氣，深圳已經有這種跡象。但深圳有強大的實體經濟，可以補救，不至於出現香港產業的畸形環境。我曾經多次說過，深圳如果不認真審視自己的經濟結構，很可能步入美國鐵鏽帶的命運，或者就像底特律市，大家只記得它昔日汽車工業的榮光。最危險的是停滯不前，累積各種社會問題，不但無法做「先行示範區」，更可能成為國家的包袱，前幾年香港發生的衝突，之前也沒有人料想到。

操弄權術不會帶來治理現代化

為什麼要授予深圳「社會主義先行示範區」的牌匾？這肯定是國家需要，希望能為各個地方的社會主義發展提供引領。就以河北的雄安新區為例，既要作為北京非首都功能對外轉移的承接地，還要為中國的未來城市規劃做典範。深圳與香港緊鄰，是說明「一國兩制」的理想組合。當然，前提是資本主義的香港和社會主義先行示範區的深圳都表現卓越。可是，到目前為止，大家不會有這種想像。

中央選擇深圳作為中國特色社會主義先行示範區，其中一個原因是要展現未來中國的發展狀態，但美好想像不會自動實現。（資料圖片）

深圳在中國的經濟發展扮演重大角色，冠以社會主義先行示範區是為了讓它上一個台階，繼續作為中國深化改革的先行者。中央的美好想像不可能自動實現，深圳政府必須直面自己身處的各種問題，嚴肅對待自己的不足。前幾天我曾經發表「立木為信」的文章，批評了深圳政府言而無信，一些部門在行政上任意妄為，既不尊重合同，更不尊重司法判決，官員的傲慢觸目驚心。如果官員只懂得操弄權術，甚至以為只需這樣就可以平穩「進步」，成為更高級別的幹部，那是妙想天開，國家治理體系現代化當然不是讓人隨意忽悠的。

中共過去十年的反腐在持續進行中，就是因為官場情況依然嚴峻。就以深圳為例，無論是前幾年曾任國土資源局局長的張士明被判入獄十一年，還是副市長陳應春畏罪墜樓，或者是不久前被拘捕的市長陳如桂、前市長許宗衡、分管國土的前常務副市長呂瑞峰、前政法委書記蔣尊玉等，他們所犯之罪都與土地和房地產相關。我自己也在深圳從事房地產業務多年，很可惜，這些人只能說是知道，卻不認識，或許就是因為不認識，至今在深圳辦事依然到處碰壁。有人甚至諷刺我，二十多年與業務相關的部門領導連一頓飯都沒有請人吃過，那當然不好說話，更難做生意。正所謂「水到渠成」，如總書記所說官商之間應保持「親、清」關係，商人選擇這樣做，卻被喜歡「交朋友」的官員不待見，人家要「親密」，更在哲學高度認為「水至清則無魚」，經商的又如何兩全其美？

莫讓深圳官員去「賣紅薯」

發展是硬道理，為了中國社會主義的成功，必須發展經濟，而且應該挑選合適的人和地方作為榜樣引領。當年深圳被選為經濟特區，歷史證明是正確的，但當年的正確選擇是否證明今天必須同樣對待？不一定。今天的深圳雖然還具備承接社會主義先行示範區任務的條件，但它必須首先進行「自我革命」，糾正過去很長一段時間的慵懶、腐敗、失卻方向，認真面對為什麼發生如此多官員失足的局面，而不是遇到問題拐着彎走，以為眼不見為淨。問題不解決它不會就此消失，它會像幽靈那樣纏着你。

不忘初心牢記使命是習近平總書記反復強調的，那些將做官視為使命的官員，如何能是有擔當的？深圳的一些官員如果還繼續尸位素餐、為官不為，對問題視而不見，這如何能肩負起「社會主義先行示範區」具有劃時代的歷史改革任務？還記得之前看過一套電視劇《人民的名義》，其中老百姓怒斥官員「當官不為民做主，不如回家賣紅薯」，或許這也是給深圳官員的告誡。