石澳泳灘亞成年江豚擱淺　屍體嚴重腐爛　今年首3個月累計第18宗

香港海洋公園保育基金前日（17日）接報，於石澳泳灘發現身長約151厘米的亞成年江豚，屍體屬嚴重腐爛，是本年度第十八宗。保育基金昨日（18日）已將江豚帶回海洋公園作詳細解剖及分析。



香港海洋公園保育基金接報，在石澳泳灘發現擱淺的亞成年江豚。（海洋公園保育基金提供）

香港海洋公園保育基金表示，前日（17日）接報通知跟進一宗鯨豚擱淺個案，在石澳泳灘發現身長約151厘米的亞成年江豚，屍體屬嚴重腐爛，性別未知，為本年度第十八宗。保育基金昨日（18日）已將江豚帶回海洋公園作詳細解剖及分析。

香港海洋公園保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，請致電 1823 熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。而且亦呼籲公眾出海遊玩的時候，記得要帶走自己垃圾。

擱淺個案集中在1至3月？ 鄭家泰：江豚會季節性移動

翻查海洋公園保育基金數據，2023年同期（1至3月）累計有17宗鯨豚擱淺個案，當中有14宗皆為江豚擱淺；而今年18宗鯨豚擱淺個案中，當中大部分亦是江豚擱淺。

香港海豚保育學會會長鄭家泰接受《香港01》訪問就解釋，江豚分布會根據咸淡水的流域而有季節性移動；而在每年寒季，即約11、12月至4月，珠江流域範圍就會縮窄，故江豚就會較為靠近香港近岸，在江豚死亡時就較大機會衝上香港沿岸。而在打風、大雨季節，珠江流域會轉至香港南邊或中部咸淡水交界，故江豚就不會「游咁埋」，因而才會令人有感其他月份似乎較少江豚擱淺個案。

未能為鯨豚擱淺趨勢下定論

鄭家泰表示，鯨豚擱淺非香港獨有情況，一般動物在海中不論死因為何，一部分的屍體都會衝上岸，因而有擱淺個案。他表示，擱淺個案的數字多年來都不太穩定；長期觀察而言，亦未能夠看到是否有趨勢反映愈來愈多或少，而是否發現擱淺個案亦有不少因素影響，包括動物死後有否衝上岸，會因天氣、水流影響、甚至有機會衝上岸亦未必有人發現，因此太多因素影響下，香港海豚保育學會研究20年，都未能下一個結論。

不過他表示，海洋公園保育基金擱淺小隊，及海豚研究者洪家耀都花不少功夫在屍體上查找死因，惟鯨豚多數上岸後屍體的狀態都較為腐爛，難找死因。但他指，多年來查找到死因的多數為船撞、被漁網勾到，或部分因岸上活動如沿岸工程而導致水質受污染。他表示，雖未能定論擱淺趨勢，但大家在查找死因方面「做到嘅就做啦」。

香港海豚保育學會會長鄭家泰接受《香港01》訪問就解釋，江豚分布會根據咸淡水的流域而有季節性移動；而在每年寒季，即約11、12月至4月，珠江流域範圍就會縮窄，故江豚就會較為靠近香港近岸，在江豚死亡時就較大機會衝上香港沿岸。（資料圖片）

鄭家泰：政府保措拖步伐好慢 未見有時間表

就保育方面，他建議市民在日常生活中應選擇較為環保的選項，如少用即棄塑膠、自備餐具等，形容「個人層面好似好少，但可能香港每日過百萬杯咖啡，如果個個唔用即棄杯，可能都少咗數以十萬、甚至百萬計嘅塑膠杯。」又指可選擇用沒有化學物質的個人用品，如沐浴露、防曬等，可避免殘餘物、有害物質沖落海。

政府方面，他表示研究團隊都在數字上都可見，不少鯨豚都「被人類嘅活動影響得好緊要」；面對威脅，其實很多事情可以做，如劃海岸公園、海岸保護區，惟他形容「講咗好多年，政府做呢啲措拖步伐好慢、我哋見唔到啲咩可見嘅時間表。」

又例如大嶼山南面近岸較多重要鯨豚的棲息水域，他們曾提出將高速船航道避開水域，在爭取多年亦未見成效。他表示，「好需要唔同政府部門、保育團體、專家坐低，睇返香港鯨豚保育情況，再諗可以做啲咩。」他續指，有不少措拖學會認為可以做，但「政府無真係盡力做⋯⋯要睇政府部門有冇決心去保護我哋啲白海豚。」