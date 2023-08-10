開心購物節｜百佳一分鐘掃貨　參賽者清空護膚品貨架「超載而歸」

香港零售管理協會舉辦的「香港開心購物節」，正如火如荼進行中，其中一個主題活動「百佳1分鐘掃掃掃」遊戲，亦在本周二（8日）結束。當時5名參賽者齊集太古坊的百佳旗下超市food le parc瘋搶心儀貨品，例如有參賽者狂掃「施巴牌」護膚品，幾乎將整個貨架一掃而空；亦有參賽者直接「超載」，將高度近半個人的電風扇搬至購物車上。其中一人更成功掃走總值超過8,800元的貨品，滿載而歸。



此外，「香港開心購物節」仍未完結，8月11日至24日的主題為「健美養生、扮靚變身」。《香港01》亦是購物節的指定生活服務平台，現正協助發放上述相關優惠。



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早前香港零售管理協會公布，顧客在7月14日至7月27日，於百佳、香港01或HKRMA平台上載購物單據，並回答「您最喜歡百佳的原因」，即有機會參加「百佳1分鐘掃掃掃」活動。幸運兒可在1分鐘內，於百佳內推購物車任選貨品，贏取限時內所選購的貨品。

協會公布，該遊戲已於本周二（8日）完滿結束，當時5名幸運兒齊集位於太古坊的百佳旗下超市 food le parc。影片顯示，眾參賽者神情興奮，其中身穿黑色上衣的男參賽者在計時開始後，立即推車「飛奔」往目標貨架，瘋搶「施巴牌」護膚品，幾乎將整個貨架一掃而空。

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而另一名較年長的女參賽者亦有備而來，穿戴黃色手套，鼓足拼勁掃走余仁生保健產品、多瓶花生油及口罩等貨品。甚至有參賽者「超載」，直接將高度近半個人的電風扇，整盒搬至購物車上，幾經辛苦彎腰推往終點。協會便表示，其中一人掃走的貨品，總值超過8,800元。

「香港開心購物節」仍未完結，8月11日至24日的主題為「健美養生、扮靚變身」，包括健美保健、蔘茸海味、化妝美顏及衣物鞋履等品牌。例如在Hush Puppies指定鞋款買一送一、SKECHERS買滿500元享100元折扣。市民可透過香港01、AlipayHK、AR Lens App平台，取得相關優惠。

▼2023年6月29日 「開心購物節」啟動禮▼

