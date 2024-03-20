浸會醫院重建｜申放寬高度限制至14層 病床增19% 城規會5月討論
撰文：陶嘉心
出版：更新：
九龍塘浸會醫院（香港浸信會醫院）就重建項目向城規會申請放寬建築物高度限制，擬申請放寬舊院三座建築物高度限制至14層，重建後三座大樓病床數目增約18.8%至700張，手術室由13間增至16間。浸會醫院在申請文件稱重建料2033年完工，公眾可於下月9日前提交意見，而城規會暫定5月10日討論相關申請。
根據浸會醫院向城規會提交的申請，該院擬申放寬建築物高度限制作醫院重建，窩打老道A、B及C座申放寬建築物高度限制由10層提高至14層。院方稱，重建後能增加成人住院病床數量，由目前589增至700張病床，增幅約為18.8%，並加入包括診療間等輔助設施，以及提高醫療保健服務的品質。
申請人稱，建築物高度不會對附近環境造成影響，重建是配合政府政策，滿足日益增長的醫療服務需求。申請人又指浸會醫院現址自1963年起啟用，由5座大樓組成，其中3座包含在申請重建的地點內，分別為與醫院同年啟用的A座、1982年啟用的東翼B座，以及1987年建成的C座。
病人術後發現體內殘留喉管 浸會醫院未依時呈報 衞生署發勸諭信浸會醫院1.37億購觀塘偉業街全幢活化工廈 呎價6595元私院抗疫｜浸會醫院輕症病人診所投入服務 網上預約診金200元浸會醫院3400萬賣葵涌工廈 勁賺8倍 年內六度沽貨套現5.6億浸會醫院1.6億賣九龍灣商廈全層 七個月5度沽貨套現逾5.2億