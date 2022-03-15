私院抗疫｜浸會醫院輕症病人診所投入服務　網上預約診金200元

第五波疫情持續嚴峻，多間私家醫院先後拓展服務照顧輕症病人。浸會醫院表示，緊急籌備的新冠確診病人診所今日（15日）正式投入服務，將為輕症確診病人提供門診服務，但需先行網上預約，診金200元，7天藥物的價錢為300元。浸會醫院另會增加接收公立醫院的非新冠患者。



浸會醫院表示，二月底已經因應食衞局指示，開始接收由醫管局轉介的非確診病人，在短時間將醫管局轉院病人之病床由12張大幅增至100張，亦會趕緊在下星期增加至 150 張， 傾盡全力協助緩解公院壓力。

▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼



+ 6

症狀嚴重或要到公立醫院跟進

浸會醫院亦指，緊急籌備的新冠確診病人診所，今天正式投入服務，將為輕症確診病人提供門診服務，求診者需先行網上預約 (https://covid-19.hkbh.org.hk/opd/reserve/)，診金$200，7 天藥物$300，若症狀嚴重，確診人士經醫生診斷或需到公院跟進。

醫院又提到，院方曾發現有住院患者確診，基於現時救護車服務已嚴重超出負荷，未及轉往公立醫院，院方會使用隔離病房予以治療。現時院內已用上逾9成的隔離病房，治療新冠病患確診者。

▼2月26日 明愛醫院急症室外病人在帳幕下等▼

