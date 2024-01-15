浸會醫院1.37億購觀塘偉業街全幢活化工廈 呎價6595元
撰文：蔡偉南
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香港浸信會醫院（浸會醫院）入市觀塘工廈，新近斥資1.37億元買入觀塘偉業街105號活化工廈，成交呎價6,595元。
上述觀塘偉業街105號活化工廈，為一幢樓高11層之大廈，於2019年完成活化及改建，為多用途工商物業，總建築面積約20,772平方呎。該幢活化工廈在2023年12月底以1.37億元沽出，新買家為香港浸信會醫院（HONG KONG BAPTIST HOSPITAL）。
據了解，該物業在去年10月份曾推出拆售，意向呎價約5,900元至8,000元不等，當時曾沽出一層全層樓面，為8樓全層面積約1,676平方呎，成交價約1,000萬元，平均呎價約5,966元。不過有代理指，該8層全層成交最終未有完成交易。
浸會醫院近年多次沽貨
翻查資料，近年浸會醫院以沽貨為主，是次入市或反映開始改變策略。該機構在2021年9月曾以逾3,400萬元，沽出葵涌葵豐街28號業豐工業大廈3樓A1、A3、B1、B3號室，連同地下一個車位，持貨17年，帳面升值約8倍。2021年4月又曾以逾1.616億元沽出九龍灣企業廣場1期2座7樓及3期7樓全層樓面。
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