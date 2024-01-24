通宵消遣｜議員問會否推廣按摩唱K逛通宵超市　楊潤雄答郊外觀星

港府大力推動「香港夜繽紛」推動夜經濟，A4聯盟立法會議員楊永杰指有意見稱港府應向旅客推廣本地通宵消遣好去處鼓勵旅客留港玩樂，問文化體育及旅遊局局長楊潤雄會否向旅客宣傳本地通宵活動，包括推拿及按摩、唱卡拉OK及在24小時營業的超級市場購物等。



楊潤雄書面回應時就指旅發局網頁整合了一系列「夜遊熱點」，向旅客推介酒吧打卡、郊外觀星等夜間活動，又羅列大坑舞火龍、跨年倒數及新春花車等夜間活動，但未有就楊永杰查詢的「夜活動」正面回應，並指香港有個別消遣場所，例如酒吧會在凌晨營業，著遊客有興趣可去，更稱旅客可按需要預訂酒店留港休息。



▼1月1日元旦凌晨 蘭桂坊人群共興2024年到來▼



楊永杰向文化體育及旅遊局局長楊潤雄提書面質詢，當中問及局方會否向旅客宣傳及推廣本地通宵活動，更指名是觀看午夜場電影、享受推拿及按摩、唱卡拉OK、在深夜大排檔及食堂進食、在24小時營業的超級市場購物、觀看日出及飲早茶等。

楊潤雄書面回應羅列一系列晚上活動，包括串連中秋節及萬聖節慶祝活動在城中張燈結綵、香港美酒佳餚巡禮、香港繽紛冬日巡禮、跨年倒數等，亦有大坑火龍、廟街夜市等活動。

楊永杰有問及會否與電影院、酒吧及食肆的經營者協商，在重要節日開通宵電影、延長營時間等。楊潤雄則指是商戶的商業決定，並稱一些旺區電影院均在節慶時開子場。

楊潤雄又說，在決定大型活動舉辦時間時，除營運開支外，也需考慮多項因素，例如預計參與人數、參加者體驗、對附近居民及環境的影響，包括是否會為附近居民帶來噪音及交通配套等；商業機構更加講求活動的成本效益，故主辦單位在決定是否舉辦通宵活動時會審慎作出其決定。

楊又稱，香港也有個別消遣場所，例如酒吧等會營業至凌晨時分，故本地巿民或遊客如有興趣可以到有關場所作娛樂消遣，遊客更可按需要在參加本港大型活動前，預訂酒店房間在香港留宿休息，繼續觀光行程及參加不同活動。

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