惠康超市粉嶺規模縮分店　留花都關華明　居民：啲人返晒大陸搵食

近月本港出業結業潮，大昌食品市場全線在3月31日關閉，在粉嶺西華明商場和花都廣場都有分店的惠康超級市場，本月5日關閉華明分店，有華明邨居民擔心日後購物不便。



香港恢復通關後掀起北上消費熱潮，打擊本港零售業。有北區居民表示，自通關後每個星期都會到深圳買餸和吃飯，至於香港超市，每個月就只會逛一次；有居民表示，目測超市人流比往年減少了兩成，「啲人返哂大陸搵食，買嘢食。」



多個產品貨架上月中開始全空

上月中有網民於社交平台群組「北區之友Friends of North District」上傳了一張照片，表示粉嶺華明商場內的惠康超級市場疑似要倒閉，「乜料⋯⋯粉嶺華明惠康執笠或大裝修？華明商場食店又執，街市又好多冇無開」。

記者上月20日上午到華明商場內的惠康超級市場視察，超市內人流一般，而嬰兒用品、衛生用品、清潔用品及紙品類區的貨架全空，並有數條圍封帶封起通道。有店員表示，因未有續租，超市將營業至本月初結束。最新告示顯示，該店營業至本月5日。

居民：目測超市人流比往年減少了兩成

前往邨內惠康超市購物的居民鄭女士表示，知悉結業消息，對日後購物亦造成不便。她留意到超市人流在疫情後，比往年減少了兩成，「啲人返哂大陸搵食，買嘢食。」她認為內地的食品、水果較香港的便宜。鄭女士又表示，3月首20日，她已經與五六位朋友一起北上深圳數次，去食肆及逛超市等，每次消費數百元。

住附近的居民張女士表示，平時都會光顧這間超市，若停業後會轉到附近一間惠康超市分店購物。她表示計劃日後北上，因朋友有內地超市會員，希望逛逛內地超市，了解當地貨品，「聽講平過香港好多。」

記者亦到華明邨的街市視察，發現街市內至少有四個空置檔位，並貼出招租廣告，它們前身為售賣水果、燒臘及熟食的檔位。

記者在同日3時到上水到香園圍口岸的59S小巴站，發現開往香園圍口岸的小巴大約每5分鐘一班，而從香園圍口岸開回上水的小巴，每班車亦近八成滿。

黃先生指，每個星期都會到深圳買餸和吃飯，但一個月只會去一次香港超市。（馬楚烽攝）

居民稱每星期都會到深圳買餸：深圳50蚊一斤牛肉

住在新界區的黃先生指，每個星期都會到深圳買餸和吃飯，但一個月只會去一次香港超市，他指香港的物價太貴，「牛肉嚟講，深圳50蚊一斤，但香港已經要200蚊一斤，差咗三倍價錢。」

黃先生稱，雖然肉類都要煮熟帶回來，並不及香港的新鮮雞好吃，但是相對來說，內地物價都是比較便宜的。他續指，魚頭香港要48元一斤，但深圳只需15元一斤，「好多老人家會10點幾去，飲埋茶先返」，他認為內地的的餐廳服務較好，而且食物也不俗，但他同時都希望可以多點光顧香港的商舖，「如果服務好啲就好」。

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內地貨品經濟實惠 本港超市亦有售

記者視察上水一帶的屋邨商場，發現上水廣場及新都廣場都有約7至9間商舖空置出租；彩園商場一間超市的食品貨架上，有不同種類的內地食品，更有劃分專門售賣內地食品的貨架，其中麵食區來自內地的品牌已經有十款以上。