2元乘車優惠｜陳紹雄倡每月限千元車費上限　管浩鳴建議提升至5元

政府預計2024至25年度「二元乘車優惠計劃」的經常開支預算約60億元，增幅為今年度約五成。惟政府近年錄得財赤，計劃已成為沉重的負擔。立法會議員陳紹雄今早（21日）在港台節目建議，政府可考慮每月限搭1,000元，惟目前長者可同時持有多款八達通卡，樂悠卡需要成為唯一方可取得成效。立法會議員管浩鳴則指，車費距離當年計劃推出時已累計三成升幅，建議優惠提升至4至5元。



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陳紹雄︰樂悠卡需要成為唯一方可取得成效

選委界立法會議員陳紹雄在《千禧年代》表示，關注近年長者的出行情況，惟他向政府提出書面質詢時，當局未能提供相關數據。他認為「讓數據說話」最為重要，否則他日更改計劃時，可能會造成擾民，呼籲檢討及分析時需要小心慎重。

陳紹雄建議政府可考慮設金額上限，例如每張卡每月限搭1,000元，超出金額須等待下個月才可再用優惠。但他表示該建議目前存有缺憾，由於長者目前可持有不記名八達通、樂悠卡及長者八達通，因此樂悠卡需要成為唯一方可取得成效。

陳紹雄表示，乘車優惠的原意為「應搭就搭」，長者不應抱持「任我搭」的心態。他期望政府可盡快推出檢討方案，並平衡長者的接受程度。「始終要避免所謂德政，最終推出嚟推得唔好，好似垃圾徵費咁，搞到大家都有怨氣或者困擾。」

管浩鳴︰計劃推出至今車費已有三成升幅

立法會議員管浩鳴表示，未來10年長者將佔本港人口三分一，呼籲政府關注長者的福利政策。至於兩元乘車優惠方面，由於距離當年計劃推出時，車費已累計約三成升幅。建議將兩元乘車優惠提升至4至5元，「呢啲又唔加嘅話，永遠兩蚊係咪可行呢？」

管浩鳴又指，非繁忙時段不論是巴士或港鐵，均有空位未被善用，正適合長者乘車。他呼籲公營機構盡社會責任，為政府負擔部份開支，認為除了可改善形象外，市民日後亦會更接受加價的申請。「我覺得佢哋負擔多啲，甚至負擔晒都冇問題。」