財政預算案｜社聯憂削1%開支損支援弱勢　收緊2元乘車優惠須審慎

庫府錄千億赤字，財政預算案提出未來兩個財政年度每年節省經常開支1%，在不影響綜援及公共福利金等計劃的前提下，2026/27年度各政府部門再削減1%的經常開支。社會服務聯會業務總監黃健偉今日（1土）表示，預算案在社福服務著墨不多，並擔心削減開支會對弱勢社群服務造成影響，例如安老服務、殘疾人士服務及精神健康服務。他建議應研究資源分配，在非迫切項目多削減開支填補，非一刀切在各部門減1%開支。



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社會服務聯會業務總監黃健偉表示，今次財政預算案整體社福開支雖然有增加，但在社福服務方面著墨不多，提到政府要求各部門削減1%開支，雖然不影響綜援及生果金等，但仍擔心會對一些針對弱勢社群的社會服務受影響。

他表示，現時安老服務業床位仍然不足，殘疾人士服務及精神健康服務更為重要，削減開支或受到牽連，「cut開支係長遠，之後唔會話畀返，係人口高齡化下，好多服務需求都增大，再cut資源未必維持到。」

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黃健偉認為，不應一刀切在各部門削1%開支，可利用科技做資源分配，一些不急切的公共服務，例如康文設施收費等，可探討能否增加收費，在資源調配上填補。

另外，政府將檢討2元乘車優惠及公共交通費用補貼計劃，黃健偉稱檢討少不免對長者及殘疾人士出行有影響，強調政策初推出時大家覺得是德政，可鼓勵長者及殘疾人士出行，對其身心健康十分重要，出行消費也能一定程度上帶動經濟，認為政府應審慎考慮如何檢討。

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