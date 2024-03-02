2元乘車優惠｜孫玉菡稱「德政」不取消不改受惠歲數　今年完檢討

財政預算案2024宣布今年內會檢討「2元乘車優惠」及「公共交通費用補貼計劃」，勞工及福利局局長孫玉菡今（2日）稱，「2元乘車優惠」政策是德政，強調會尊重政策原意，不會取消計劃，亦無意更改原有受惠人群、即60歲或以上人士。



孫玉菡出席健康綜合社區中心聯合開放啟動禮活動後回應記者提問指，二元乘車是為長者 及殘疾人士所提供的乘車優惠，是一項德政，無意更改計劃本意，重申現時60歲以上受惠人群是不會更改，「現在受惠人群係會繼續受惠。」

不過，他又指因本港面對人口老化以及公共交通費用上升，檢討着重如何增加計劃的財政可持續性，並會根據財政司司長要求於今年完成檢討。

至於由社署資助，14間社福機構營運的24間分布本港各地的精神健康綜合社區中心，將於本月5日至18日期間，各自舉辦開放日，向市民介紹及推廣精神健康資訊，中心主要為懷疑有精神健康問題及精神復元人士提供各項服務，如個案輔導、治療及支援、朋輩支援、臨床心理服務等服務。

孫玉菡表示因應近期社會悲劇，政府於社區設立中心為精神復元人士及其家屬提供一個「聚腳地」，使中心能走進社區。又指政府將會增加多4間家屬支援中心以及朋輩支援員，去推廣精神健康服務。