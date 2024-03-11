2元優惠｜張欣宇指違規者補差價阻嚇性低　促設定額罰款機制

政府研究檢視長者2元乘車優惠，及打擊濫用。立法會交通事務委會員委員張欣宇今日（11日）表示，港鐵發現違規個案時，涉事人需交1,000元罰款，相反，在其他交通工具發現違規個案，涉事人只需補回差價，阻嚇性太低，期望未來設定額罰款機制。



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2元優惠計劃罰款阻嚇性低

運輸署去年6月至12月22日期間，聯合其他運輸公司，查驗共590條路線服務及約2,100名懷疑違規使用2元優惠計劃的人士，另外，港鐵於去年6月至12月22日的執法行動中，共向約3,100名違規使用2元優惠計劃人士罰款，當中2宗交予警方跟進。

張欣宇接受港台《千禧年代》訪問表示，港鐵發現違規個案時，涉事人需交1000元罰款，相反，在其他交通工具發現違規個案，涉事人只需補回差價，阻嚇性太低，「有咩成本？」涉事人在法庭辯解空間亦大，入罪門檻高。

他表示，期望未來可以設定額罰款機制，以增加阻赫性。不過，他提到，今年8月起長者必而使用樂悠咭以享用2元乘車優惠，相信能有效降低濫用情況。

被問到長車短搭議題時，他表示，技術上可以做到分段收費，同時亦建議政府以市民平均價補貼。

大部分長者不知設「長車短搭」優惠

明愛長者聯會主席陳鉅庭表示，自2元乘車優惠推行以來，鼓勵了不少長者外出，維持社交活動。他指，期望檢討大方向並非限制長者只可享一定次數的優惠，因為對他們而言為經濟負擔。

明愛安老服務長者關社會工作小組督導主任馬玉霞補充指，現時部分長者居住在鄉村地區，若長車短搭，可以在落車時再拍卡以退回部份車資，享受短途分段優惠。惟大部分長者均不知，促政府加強宣傳。