去年900宗裸聊、援交騙案針對學生　13歲少女被騙拍不雅影像性交

警務處指，去年涉及「裸聊勒索」和「援交騙案」的案件中，有超過900宗案件是針對學生。警務處今日（21日）舉行「保護兒童免受網絡性罪行威脅」跨專業研討會，會上講述一名13歲少女被罪犯要求拍下不雅影像，遭對方用「性誘識」方法騙取見面並性交。



警務處處長蕭澤頤在致辭時表示，兒童的網絡活動有關的性罪行案件最小的受害者只有9歲，呼籲各界齊心合力，以跨專業方法解決問題。



蕭澤頤指，警方錄得涉及科技罪案的數字，由2014年的6,778宗，增加至2023年的34,112宗，急升5倍，佔整體罪案超過三成半。根據分析，去年涉及「裸聊勒索」和「援交騙案」的案件中，有超過900宗案件是針對學生，佔這兩類案件的兩成。

警務處在研討會上展示「性誘識」真實案例。其中一宗案例的受害人為一名13歲少女，她在認識罪犯一段時間後，被要求拍下不雅影像，後來更遭以「性誘識」手法，相約見面性交。

「性誘識」是網絡性罪行的手法之一，罪犯通常透過遊戲或社交平台結識兒童，並建立假身分並投其所好，在取得兒童信任後就要求對方拍下不雅影像以換取虛擬武器等，隨後便相約見面並進行性侵犯，而有部分罪犯會以不雅影像作威脅，建立長久的性關係。

蕭澤頤指，警方錄得的科技罪案數字，由2014年的6,778宗，增加至2023年的34,112宗。（資料圖片）

500人線上線下保護兒童免受網絡性罪行威脅

蕭澤頤指，是次研討會促進了不同專業之間的合作，為維護兒童的安全和福祉而努力，希望可以做到「一加一大於二」的效果。研討會超過500名警務人員、家長、校長、教師、社工和兒童服務工作者線上線下同步參與。

蕭澤頤補充，為針對各類科技罪案，警務處一直投入大量資源，推出了多項措施，包括「守網者網站」、「防騙伺服器」，以及「保護兒童網絡應用程式」和各類適合兒童的防罪繪本及動畫。

蕭澤頤續指，現今的兒童已經無法與網絡分開，他們在網絡上學習、娛樂和結識朋友的同時，有機會不慎陷入危險之中，後果更可能影響一生。要有效幫助兒童預防和打擊網絡性威脅，需要各界齊心合力，以跨專業的方法解決問題。