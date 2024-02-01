疫後青少年性罪行比率增　最小僅11歲　組織倡加強全面性健康教育

基督教香港信義會社會服務部早前整合2019年至2023年期間，機構轄下青少年單位之 10至18歲青少年的警司警誡及法庭定罪139宗個案，發現青少年性罪行個案有明顯增長趨勢。研究指出，非法性交及猥褻侵犯兩項性罪案數字自2021年起有上升趨勢，對比2022年及2023年的數據，兩項性罪案數字更分別錄得1.8倍及3.5倍的升幅，當中最低犯案年齡低至11歲。



該機構建議，應在高小到初中加強性教育及法律意識教育，以加深對性相關法例的認識和敏感度。另外，組織亦建議加強全面性健康教育，讓青少年認識不同性相關議題。



基督教香港信義會社會服務部整合2019年至2023年期間，機構轄下青少年單位之 10至18歲青少年的警司警誡及法庭定罪139宗個案，分析近年青少年性罪行個案的趨勢。研究發現，綜觀 2009 至 2023 年度的性罪行個案比率，2009年的個案數字為551宗，當中性罪行個案佔24 宗，比率為4.36%；而2023 年的個案數字則為209 宗，性罪行個案佔63宗，比率為 30.14%，反映性罪行個案比率節節上升。

另外，非法性交及猥褻侵犯兩項性罪案數字自 2021 年起有上升趨勢，對比2022年及2023年的數據，兩項性罪案數字更分別錄得 1.8 倍及 3.5 倍之升幅。

在2022 年至 2023 年間，非法性交案件中的 87%的涉事者為情侶關係，最多犯案者的年齡為 16 歲，而最低的犯案年齡為13歲，佔同類案件4.6%。至於同期的猥褻侵犯/行為案件中，91.5%的犯案者為受害者認識的人，佔最多數的關係類別為同學，最多犯案者的年齡為14歲，而最低犯案年齡為 11、12 歲，各佔同類案件的 5.3%。

基督教香港信義會社會服務部圓融綜合服務中心主任陳藹姍小姐,針對青少年性罪行問題日趨嚴重,建議加強 全面性健康教育。（基督教香港信義會社會服務部提供）

基督教香港信義會社會服務部圓融綜合服務中心主任陳藹姍表示，針對青少年性罪行問題日趨嚴重，建議應在高小到初中加強性教育及法律意識教育，以加深對性相關法例的認識和敏感度。另外，組織亦建議加強全面性健康教育，加強全面性健康教育，讓青少年能在性自主、守法及尊重他人等方面取得平衡。

至於政策制定層面上，由於社會充斥色情資訊,與青少年性罪行有密切關係，故政府需要將兒童及青少年置於政策制定的核心位置，以便立法提供適合各種年齡的治療和懲罰方法。