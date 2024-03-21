831太子站衝突　5男否認月台上阻差及襲警　案件開審

港鐵太子站及旺角站於2019年8月31日晚上，發生暴力衝突，事後多人被捕。涉事16男女事隔3年多才被正式落案起訴，其中5男分別否認襲警、阻差辦公等多罪，案件今（21日）在九龍城法院開審。控方指當晚彌敦道曾有衝突，後來有示威者進入地鐵站，並在車廂內與市民口角，列車到達太子站後，本案被告涉在月台阻差及襲警。



5名被告依次為顧文軒（27 歲，調酒師）、葉禮豪（21 歲，無業）、蔡浩賢（26 歲，侍應）、郭俊駒（39 歲，售貨員），及鍾日傑（31 歲，文員）。

2019年8月31日晚，太子站月台曾發生擊烈衝突。(詳看下圖)

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控罪指被告太子站月台阻差及襲警

其中顧文軒和蔡浩賢各被控一項「襲警」罪，郭俊駒和鍾日傑各被控一項「在公眾地方管有攻擊性武器」罪，另葉禮豪則被控一項「阻差辦公」罪。控罪詳情均指，他們於或約於 2019 年 8 月 31 日，在太子站月台或月台上的公眾地方犯案。

當晚彌敦道曾有示威者集結

控方先播放片段，指出當日晚上原本在彌敦道的集結者，其後登上開往旺角的地鐵，期間與車廂內市民發生肢體衝突。及至晚上接近11時，列車駛達太子站後，發生衝突。

警員否認要顧戴裝備拍照

警員王子勤其後被傳召作供，他案發時隸屬深水埗反黑組，於9月1日早上約5時到達葵涌警署，負責拍攝顧、郭、鍾三人的隨身物品和衣著。辯方指王曾要求顧戴上呼吸器和頭盔拍照。王否認，又稱不清楚顧為何會戴上該些裝備。辯方指顧當時曾表示該呼吸氣和頭盔並非屬於他，王表示不清楚。

顧當日穿黑護甲及黑短褲

隸屬旺角分區刑事調查隊警員鄧海倫指，案發當晚11時收到指示，到太子站負責看守顧。顧當時身穿黑色護甲、黑短褲、插著一支白色膠棍的背囊並勾著一個頭盔，另手拎一個盾牌。

案件編號：KCCC1429/2023