831事件｜接待員在油麻地站管鐳射裝置　官信已重整生活　判囚3月

2019年太子站831事件，多人事隔近4年後仍續有被檢控。其中一名29歲接待員，當日竹竹丟在油麻地站被搜出管有3支鐳射筆，被控在公眾地方管武罪。他早前認罪，求情稱母親不幸患末期癌症，冀在餘生盡孝子責任。案件今（29日）在九龍城法院判刑，裁判官接納被告過往背景良好，案發後4年間已重整生活，並努力工作應付母親龐大醫療開支，案中亦無證據顯示他曾使用鐳射筆，判他入獄3個月。



被告蔡朗賢（29歲，接待員），承認於2019年8月31日，在油麻地站大堂，管有3個能發出鐳射光束的裝置。

2019年8月31日晚，示威者與警員曾在太子站內發生激烈衝突。(詳看下圖)

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被告希望能盡早重投社會

辯方律師求情指，被告的背景報告內容正面，他向感化官表示，案發當日見到大批年輕人上街示威，出於擔心而到現場。感化官撰寫報告時，亦多次提及被告有悔意，他明白本案無可避免地會影響到家人，這是他最感後悔的地方，希望法庭輕判，讓他盡早重投社會。

官接納本案與被告良好品格不符

裁判官判刑時指，背景報告顯示，被告是一個相當盡責的兒子，其父因有斜視無法再做的士司機，母親不幸患癌而要長期接受治療，被告需帶母親覆診，亦要承擔相當龐大的醫藥費。裁判官接納，本案與被告良好品格不符，亦是其人生中最大污點，使用了錯誤且違法的方式，表達對社會的關注，及對施政、警方處理手法的不滿。

事隔4年被告已重整生活

裁判官同意，案發距今已隔4年，雖明白檢控延誤並非控方故意造成，但這段時間被告亦已重整生活，努力工作照顧家人，應有合理期盼不會被起訴。案情顯示，當晚大規模事件主要在尖沙咀一帶發生，示威者在港鐵太子站及旺角站進行快閃違法行為，但被告是在油麻地站被捕，其時衣著容易辨認，並非一般示威者常見裝束，可見他不是存心打扮。

無證據顯示被告曾使用鐳射裝置

裁判官續指，本案控罪明顯嚴重，被告攜帶3支介乎2至4級的鐳射筆，但他當日把鐳射筆存放在背包裡的一個原裝盒內，並非打算隨時取出使用，亦沒有證據顯示他當日曾經使用，考慮到被告行為沒令任何人受傷，亦沒造成財物損壞，判被告入獄3個月。

案件編號：KCCC1430/2023