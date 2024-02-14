831太子站禁錮男子　舞台技術員罪成　官稱不能推卸社會氣氛囚4月

2019年「831」事件，一對男女被指當晚在太子站內，夥同他人禁錮疑為休班警員，並要他刪片，被控非法禁錮罪。他們否認指控，當中男被告經審訊後被裁定罪成，求情稱案發時受到社會氣氛影響，並因相信該名休班警傷及他人，才禁錮他。案件今（14日）在九龍城裁判法院判刑。裁判官陳志輝指事主欲離開時，被告首先將他拉回來，又用手攔住阻止他離開，可見被告參與程度絕不輕微，並指被告作為成年人理應懂得分辨違法之事，不應將所有事情推卸給當時的社會氣氛，考慮後判他入獄4個月。



被告屈君鵬（27歲，舞台音響技術員），被指於或約於2019年8月31日，在港鐵太子站月台與其他人，非法囚禁男子張展宏，對他造成不利，並違反其意願將他禁錮。同案女被告梁靜雯（23歲，學生）一同受審，被裁定罪名不成立。

2019年8月31日太子站曾發生激烈警民衝突。(詳看下圖)

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只搭事主肩膀無使用暴力

辯方律師求情指，被告並無預謀犯案，因誤以為事主做了傷及他人之事，才會加入禁錮人士，其間亦僅搭了事主肩膀，沒有使用武力，禁錮時間也只涉數分鐘，事主未受心理影響，希望法庭判處非監禁式刑罰。

陳官判刑時指，非法禁錮是相當嚴重的罪行，根據上訴庭案例，法庭判刑時必須考慮禁錮時長、地點及參與人數。本案發生在公眾地方，雖然現場人多，但實際禁錮事主的只有數人，從被告出現直至事主獲准離開，中間只歷時數分鐘。

現場人士威迫事主刪除手機影像

但陳官認為，當時不斷有人以粗言辱罵事主，從片段可見現場群情洶湧，不斷威迫事主刪除手機影像。事主欲離開時，被告雙手把他拉回來，並站在事主面前，期間又搭住他的肩膀、用手攔住阻止他離開等，可見被告參與程度絕不輕微。事主別無選擇，只能順從禁錮者要求，否則無法離開，自身安全亦會受影響。

官稱成年人應能分辨違法行為

被告罪成後向感化官表示，案發時收到社會氣氛影響，並誤以為事主傷害了其他人，才會禁錮他。陳官則指假若事主當時真的這樣做，在場人士必然會報警，而非要求他刪除照片，又指被告作為成年人理應懂得分辨合法與違法行為，不應將所有事情推卸給當時的社會氣氛。陳官考慮本案所有因素後，認為社會服務令並不適合，判被告入獄4個月。

案件編號：KCCC1432/2023