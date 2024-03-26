直擊東京生態城｜食物垃圾廠佔地小　產電量大　港回收業稱應借鏡

全個世界都有垃圾，社會要可持續發展，源頭減廢、資源再造，這些概念大眾早不陌生，但實際上是怎樣做？《香港01》直擊東京有座超級生態城，目前有10間私人企業進駐，共設12所回收及處理不同資源的設施。其中一所食物垃圾回收廠，佔地約4800平方米，每日卻能處理逾百噸食物垃圾，每日生產逾四萬度電力，



有香港回收業界聽罷，直言香港似乎在技術上未如人，也提到，香港回收業一直積壓地方及人手問題，料本港業內欠三成、約千名人手，加上覓地愈來愈難，租金愈來愈貴，促政府要認真多聽業界意見，例如考慮釋放一些臨時土地，供業界用來暫存回收物，減輕租金負擔，幫助持續發展。



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東京的超級生態城（Super Eco Town），源於當地政府早在2001年提出首都圈超級生態城的概念，及後在2002年制定《東京都廢棄物處理計劃》，同年公布《超級生態城計劃公開徵集指南》，開始公開招募，10間私人企業獲邀進駐超級生態城，共設有12所回收及處理不同資源的設施。

事實上，在日本並不只東京有生態城，據日本環境省的刊物，在2018年，全日本已有26個地方有生態城，其中北九州市、岐阜県、長野県飯田市、川崎市的生態城，屬最早一批，於1997年設立。

東京有一座超級生態城，目前有10間私人企業進駐（東京超級生態城網站）

高俊興業株式会社（Takatoshi Corporation）是首批進駐東京超級生態城的企業，他們會將回收的混合建築廢棄物，先以人手分類，取走不適合回收的物料或物品。混合建築廢棄物其後會以機械切碎，再以不同機械進行分選，分出來的再生砂、可燃垃圾、廢鐵、鋁、有色金屬等會存放在不同倉庫，其後會送到其他地方作進一步處理。

高俊興業株式会社董事兼管理本部長葛西正敏表示，所有回收工場受不同法律規管，聲音、震動、塵埃、臭味、排水等均有相應管制，每年要自費聘請政府核准的機構來進行評核，事後這些報告均要呈交政府、並在網站上公布。

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高俊興業株式会社生產本部副本部長、東京臨海生態工廠工場長古留清人則提到，工場在2023年2月至2024年1月，共處理95,673噸混合建築廢棄物，綜合回收率近九成；在此段時間期間，2024年1月的綜合回收率達93%。他續指，由於建築廢物從各處運來，難以控制當中有多少不適合回收物料，回收率也受此影響。

古留清人指，工場在人手上也有挑戰，現時靠招聘廣告，惟成效不彰，年青人不願入行，工場位處地方遠離市區，上班不方便，招聘比較難。他指，工場現時有50名工人會參與人手分類的工序，工人們平均每月要加班60小時，希望多請30人，以減少工人的加班時間。

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左起：高俊興業東京臨海生態工廠工場管理部長高橋宏武、高俊興業生產本部副本部長兼東京臨海生態工廠工場長吉留清人、高俊興業董事兼管理本部長葛西正敏。（江麗盈攝）

在高俊興業株式会對面的，則是Bio Energy Corporation（バイオエナジー株式会社）食物垃圾回收廠，接收來自東京都的食物垃圾，並利用甲烷發酵系統，切碎的食物垃圾在發酵槽發酵30日，期間產生的氣體，既可用來發電，亦可供應燃氣。

Bio Energy經營企劃室室長中澤孝洋指，該廠現時除定期維護的時間，全年24小時運作，每日能處理130噸食物垃圾，相當於約59萬人產生的食物垃圾量。該廠房現時每日能產出40,560kWh的電力，可供約4,000戶家庭使用；同時生產每天約2,400立方米的城市燃氣供應量，可供2,000戶家庭使用。

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該廠房以往生產的電力，有一半留以自用，另一半則售予電力公司，近年改為全數售予電力公司。中澤孝洋稱，當地政府有特定價格向廠方收購電力，每度電售價為39日圓，而現時廠方則以每度電25日圓購入電力。

他提到，以往購入電力的價錢僅15日圓，如未來電價繼續上升，也有可能改變策略，將廠房生產的部份電力轉回自用，但牽涉及設備調整，仍需考慮及與電力公司商討。

Bio Energy回收食物垃圾，並利用甲烷發酵系統產生的氣體，可用來發電及供應燃氣。（Bio Energy網站）

中澤孝洋稱，最初東京也面對土地問題，有土地也會用來興建房屋，要覓地開設資源回收廠不容易，而當地政府利用這片臨海、遠離民居的土地，建設超級生態城，邀請私人企業進駐。除卻取得土地的費用，其公司在該處設備投資總額約30億日圓，當時獲政府補助12.79億日圓。

不過，他都說廠房佔地約4800平方米，空間有限，廠房也要垂直發展，善用地下空間，處理逾百噸食物垃圾已很勉強，他也坦言回收的食物垃圾也因而要「搬上搬落」，非最有效率的做法。

提到香港同樣有土地問題，問到對香港的資源再造有何建議，他建議香港在回收垃圾後，分類宜做得仔細些，以達至更好的發酵效果。

（江麗盈攝）

香港的回收業界，又是怎樣看待這座超級生態城？香港環保廢料再造業總會會長劉耀成指，Bio Energy佔地面積雖細，每日卻能處理逾百噸食物垃圾，「算是很厲害。」

佔地約4800平方米的Bio Energy，每日能處理130噸食物垃圾，每日能產出40,560kWh的電力，可供約4,000戶家庭使用；同時生產每天約2,400立方米的城市燃氣供應量，可供2,000戶家庭使用。對比香港理廚餘的O．PARK 1 ，每日處理200噸廚餘，產生的電力扣除自用部份，每年可提供1,400萬度剩餘電力，相當於3,000戶家庭的用電量。

劉耀成坦言雖不算熟悉廚餘處理，但從上述數字去看，似乎反映香港處理廚餘的投術未及日本，認為香港應了解及學習日本處理食物垃圾的技術，「我們政府那個（O．PARK 1）比它（Bio Energy）大沒10倍也有8倍，可能這樣比較，我們香港真的失敗，人家都已百多噸，我們也只有二百噸。」

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

香港也有一個佔地約20公頃的環保園，於2007年開始運作，以可負擔的租金為循環再造業提供長期用地，感覺上與東京的超級生態城概念相近。劉耀成就提到，入園門檻不低，至少要投資3000萬元，對業界而言並非易事。

他又提到，疫情曾有一段時間，發泡膠無法運返內地，引起一陣「白色恐怖」，港府才後知後覺；反觀日本不少商場設有壓縮發泡膠的機器協助回收，認為香港絕對可以做同類措施，惟港府「成個環保鏈都係睇得唔足夠，頭痛醫頭，腳痛醫腳。」

談到日本業界提及在土地及人手上的挑戰，劉耀成直言香港有同樣問題：「其實香港一直都積壓著這個地方、人手問題。」他估計香港業內欠三成、約千名的人手，年輕人不願入行，很多行內人已逾65歲，覓地也愈來愈難，租金愈來愈貴，促政府要認真考慮。

他續說，很多時政府提出的土地投標，仍是採用價高者得，然而，有部份回收物的利錢較少，也令也相關的回收商難以投得土地，建議政府未來在土地投標上，宜多考慮社會需要，少著重價高者得。

就政府有意擴建環保園，以至更多供回收業使用的設施，劉耀成則坦言遠火難救近火，希望政府多聽業界意見，例如考慮釋放一些臨時土地，供業界用來暫存回收物，減輕租金負擔，幫助持續發展。