創新園微電子中心毗鄰申建棕地產業大樓　團體批趕走喵坊理據矛盾

本港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊」（Mil Mill）原本在元朗創新園（舊稱元朗工業邨）設廠，不過被指影響相鄰興建中的微電子中心，而不獲科技園續約，爆出迫遷風波。



土木工程拓展署近日向城規會提交文件，申請放寬元朗創新園的總樓面面積及建築物高度限制分別一成和25%，以提供三幅用地，興建多層現代產業大樓，將會預留空間安置受政府項目影響的棕地作業。



本土研究社成員黃肇鴻質疑，擬議產業大樓亦鄰近微電子中心，質疑政府有否全面評估大樓對中心環境的影響，亦反映與喵坊不續約的理據矛盾，又強調回收業為棕地作業之一，批評當局未有將喵坊安置到產業大樓納入選項，是未有重視本港的回收業，尤其喵坊是擁有最高端設備的回收廠房。



土木工程拓展署申請在元朗創新園內三幅用地，興建多層產業大樓。（文件截圖）

不少於三成面積安置棕地作業者

土木工程拓展署西拓展處向城規會提交的文件指，擬議發展地點為元朗創新園、三幅位於福宏街及宏利街交界的土地，現為「工業邨」用地，申請放寬最高總樓面面積約一成至1,849,125平方米；以及放寬於元朗宏利街一帶的建築物高度限制，由8層增至10層。

文件指，擬議發展的三塊土地面積各約一公頃的分地段，將發展不高於10層、地積比率以5倍「封頂」的多層式大廈，將會提供約161,500平方米的總樓面面積，主要作車輛維修及保養及／或物流等工業用途，當中不少於30%樓面面積會用作安置受政府項目影響的棕地營運商。

土木工程拓展署申請在元朗創新園內三幅用地，興建多層產業大樓。（文件截圖）

土拓處指，擬議發展將會取代現址內的臨時用途，相關臨時用途將會適時停運，並會現址重置公共交通設施，以配合擬議發展的實施計劃。

當局強調，擬議申請符合去年《施政報告》，在元朗提供土地作多層式大廈發展的建議，在安置新發展區內受影響棕地營運商後，便可騰出棕地作房屋發展，可同時應付迫切的房屋需求和滿足工業發展的需要。

本土研究社成員黃肇鴻。（資料圖片／張浩維攝）

回收業屬棕地作業 產業大樓可容納喵坊 本土研質疑政府不協助安置

本土研究社成員黃肇鴻指，科技園去年以「喵坊」的回收機械發出的震盪，有機會影響到微電子中心的運作為由，不再向喵坊續約並要求搬遷，惟擬建的多層產業大樓同樣鄰近微電子中心，棕地作業亦有可能產生震盪，質疑土拓署或科技園曾否就此評估，以說服公眾不為喵坊續約的決定。

黃肇鴻又指，政府擬於今年底起就多層產業大樓招標，而微電中心仍在興建中，質疑科技園不向喵坊續約原因。他認為產業大樓有機會與微電子中心相若的時間落成，而回收業作為棕地作業之一，政府可安排喵坊遷入產業大樓，以便令回收廠房搬遷無縫交接，但相關選項卻未曾討論，批評政府當時在本港唯一高端、先進的回收廠被迫遷時，未有積極提供援助，質疑當局在減廢、回收、發展科技產業的決心。

翻查資料，擬議發展用地屬於首批多層現代產業大樓用地之一，政府上月就產業大樓發展收到10份來自物流業界、汽車維修業界及發展商等提交的意向書，在研究相關建議後，將為賣地安排及投標制訂更準確的發展參數，預料今年底起會陸續推出相關土地作公開招標。

▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼



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「喵坊」為本港唯一紙包飲品盒回收廠，原本亦在元朗創新園設廠，與擬議產業大樓僅一街之隔，但喵坊去年引述科技園指，擬將元朗創新園發展成微電子中心，因回收廠機械的震動，或會影響微電子中心計劃，故拒絕為喵坊續約，觸發迫遷爭議。

另外，元朗創新園內的九巴福宏街車廠則位處擬議多層產業大樓其中一幅地皮，地政總署早前向九巴表示，要收回有關用地，以發展多層工業樓宇，要求九巴在今年第三季遷出。科技園當時回覆傳媒查詢時指，雖然車廠位於創新園內，但用地並不屬科技園的管轄範圍。