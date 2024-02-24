綠置居啟鑽苑撻訂增至125伙　頭籌首4間樓王被棄　房署殺訂1365萬

綠置居鑽石山啟鑽苑三座大廈（啟池閣、啟濤閣及啟湖閣）本月14日開始陸續入伙，截至昨日（23日）成交紀錄冊顯示，共有125伙撻訂。啟鑽苑2021開售約兩個月沽清，首個撻訂單位在當年11月22日簽訂買賣協議，但買家在不足四個月後決定撤銷，以該單位售價211.8萬計算，買家所付的樓價5%首期、即10.59萬元被殺訂。該單位於2022年以原價成功重售。



紀錄冊顯示，當年10月29日開賣首日的首四個簽訂買賣協議買家，雖然都是買到兩房大單位，但最終都撻訂。首位買家在購入後七個月撤銷買賣協議，餘下三個則在近三個月才取消，第四名買家是在開始入伙日、即2月14日才取消，損失近20萬首期。房署因應125伙撻訂，共殺訂1,365萬元。



▼2024年2月20日 啟鑽苑入伙初期情況▼



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全數2112個單位兩個月沽清

啟鑽苑位於原鑽石山大磡村，港鐵鑽石山站旁，觀塘線與屯馬線交匯處。屋苑只限公屋居屋申請，當時反應熱烈，在2021年10月29日開售後，到12月23日全數2,112個單位即告售罄。

屋苑的單位可大致分為4類：184至186平方呎的納米型細單位；274至287平方呎的開放式單位；374至392平方呎的一房單位；以及437至481的兩房大單位。當年以市價五折出售，最平單位為第四座2樓06室，單位實用面積186平方呎，售117.93萬元，在最後次日賣出；最貴樓王為第四座36樓01室，單位實用面積479平方呎，售385萬元，首日賣出，屬第32份買賣協議。臷至昨日兩單位都無撻訂。

每17個買家就有一人撻訂

截至昨日，共有125伙的買家撻訂，佔總數5.87%，即每17個買家就有一人撻訂。當中有接近一半（54宗）為274至287平方呎的開放式單位，其次是35宗納米型細單位，而面積較大的一房及兩房則分別各有17及19宗撻訂。該125伙的總成交額為2.73億元，以買家首期支付5%樓價，房屋署因此沒收1,365.5萬元訂金。

▼2021年10月29日 綠置居2021揀樓首日▼



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1號買賣協議買家做了七個月準業主

當年有首日揀樓的「幸運兒」，形容「好似中咗六合彩咁」。不過首日62份買賣協議當中，首四份的買家都撻訂，均是大單位，售價介乎374萬至382.5萬元。1號買賣協議為3座35樓02室，買家在2022年5月31日撤銷買賣協會，前後做了七個月準業主，是本屋苑第二位撻訂買家；2至4號買賣協議均是買5座01室，依次涉及37、23及34樓，買家到去年12月14日至本月14日決定撻訂，即思考了兩年多終決定不上車。

47個單位是今年以來才撻訂

首位撻訂是1155號買賣協議的買家，以211.8萬買3座39樓11室。買賣協議在2021年11月22日簽訂，但到了2022年3月9日決定撤銷，該單位在2022年4月21日成功重售。在該125個撻訂單位中，有47個、38%是在今年以來才決定取消買賣合約，當中三個在昨日撻訂；其他78個當中，除了12個在2022年撻訂，其他均是2023年決定不上車。

▼2021年10月27日 興建中的啟鑽苑3至5座▼

